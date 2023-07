L’onestà di un bimbo Abbraccia il carabiniere "Hai arrestato papà, grazie"

di Nino Femiani

Lo ha guardato. Un po’ timido e un po’incredulo. "Lo sguardo alle volte può farsi carne, unire due persone più di un abbraccio", ha scritto Dacia Maraini nel suo libro di maggior successo, ’La lunga vita di Marianna Ucrìa’. Nella chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, un paesone di 37mila persone alle porte di Napoli, stretto tra degrado e violenza, ma attraversato da commoventi iniziative di riscatto e solidarietà, lo sguardo di un bambino di 5 anni è riuscito a diventare storia, quando ha incrociato gli occhi, le stellette e la divisa del capitano dei carabinieri Antonio Cavallo, l’uomo che ha arrestato suo padre. Il bambino – che chiameremo Giovanni – vive con la mamma e la nonna nel ’parco Verde’, un grumo di case che le forze dell’ordine considerano il ghetto più inaccessibile e violento d’Italia. Fino a dieci giorni fa con Giovanni viveva anche il papà, un giovane pregiudicato che si arrangia in tanti lavori, molti illegali. Nel corso di un blitz notturno, i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di essere uno dei pusher che presidiano quel fortino dell’illegalità. "Sei venuto di notte e hai portato via papà. Avevi la giacca nera come quella che porti adesso, sei stato bravo", ha detto Giovanni al capitano Cavallo, che è rimasto al centro della navata, gelato, mentre don Maurizio Patriciello, il parroco in lotta contro gli sversamenti illegali nella ‘Terra dei fuochi’, sorrideva a questo incredibile siparietto. "L’ho dovuto fare, è il mio dovere", ha detto il comandante con tutta la dolcezza di cui era capace. Ma Giovanni, ancora una volta, lo ha preso in contropiede: "Non ce l’ho con te, volevo solo conoscerti meglio". Cavallo lo ha avvicinato a sé, ha preso il cappello da capitano che aveva in mano e glielo ha calato in testa. "Mi fa piacere conoscerti meglio, Giovanni", e se lo tenuto vicino per le due ore in cui si è svolto l’incontro in parrocchia sulla legalità. "La mano del gigantesu quel petto di creaturascioglie tutta la paura", avrebbe cantato Lucio Dalla, osservando quella scena.