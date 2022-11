L’omicidio di Saman Corsa contro il tempo per l’esame del Dna È caccia alle prove

Cronaca

Iran, la rivolta diventa mondiale Calciatori in silenzio durante l’inno Fischi e lacrime: i tifosi si dividono

Il capitano della nazionale aveva annunciato la protesta in Qatar: "Dobbiamo essere la voce del nostro popolo". Il tecnico Queiroz: "Chi non sostiene i miei ragazzi stia a casa". E spuntano cartelli per la libertà delle donne