L’omicidio di Ilaria Sula. Nel telefono della vittima la verità sui complici

Una ’dash cam’ e la scheda di un telefono cellulare da queste ore sono in mano agli inquirenti, impegnati a comprendere meglio le circostanze dell’uccisione della studentessa Ilaria Sula, ammazzata a Roma dal 23enne Mark Samson il 26 marzo scorso nell’appartamento di via Homs che il giovane divideva con la famiglia, nel quartiere Africano. La sim sarà analizzata per verificare anche se nella memoria vi siano video che hanno ripreso il trasporto del cadavere della 22enne. Grazie alla collaborazione tra i difensori del giovane – che finora ha raccontato molte bugie – e gli investigatori, infatti, la sim è stata trovata in un mobile nell’appartamento in cui il ragazzo viveva. Il supporto digitale verrà ora analizzato per accertare quando il corpo della povera Ilaria è stato caricato a bordo dell’auto e se Samson era da solo. Dopo avere posto fine, con un coltello, alla vita della ragazza con la quale aveva avuto una storia sentimentale, il 23enne ha infilato il corpo in una valigia che ha trascinato fino alla sua auto. Da via Homs ha raggiunto la zona di Poli, a circa 40 km da Roma lanciando la valigia in un burrone. Subito dopo n è risalito in auto. Tornato in città, aveva raccontato di aver gettato il coltello in un cassonetto e il telefono della ragazza in un tombino nella zona di Montesacro. Il giovane, subito dopo il delitto, ha quindi utilizzato il cellulare per cercare di depistare le ricerche, cancellando i profili social di Ilaria e inviando messaggi di rassicurazione ai parenti e alle amiche con cui divideva un appartamento. Nei giorni scorsi, invece, ha ammesso di non avere gettato via il cellulare della ragazza: il telefono è stato ritrovato nel suo appartamento, nella stanza da letto dei genitori. Su quel telefono sono iniziate le verifiche. Nel corso dell’autopsia sul corpo della vittima, infine, sono state trovate tracce di caffè nel suo stomaco e questo potrebbe fissare proprio alla mattina del 26 marzo, così come raccontato da Samson, l’orario dell’accoltellamento. Un elemento suffragato dal fatto che le amiche di Ilaria hanno affermato che la giovane non beveva caffè la sera.