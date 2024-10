L’ombra di un altro caso Scurati in Rai. Di Pietrantonio: censurato il mio monologo

Un altro caso Scurati in Rai. Secondo la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega 2024 con L’età fragile, denuncia la cancellazione di un suo monologo sull’Abruzzo chiesto dalla trasmissione "Chesarà". Ma la Direzione Rai Approfondimento precisa che "non vi è stata nessuna censura". "La redazione e la conduttrice Serena Bortone, che in un primo momento avevano chiesto un contributo alla scrittrice, a seguito di un’intervista rilasciata dalla stessa – in periodo di par condicio – con una precisa indicazione di voto, proprio in Abruzzo, decidevano autonomamente di non mandarlo in onda - si spiega nella nota –. Questo perché violava quanto espressamente previsto dalle regole aziendali in materia di par condicio e di questo informava correttamente la Direzione".