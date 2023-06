L’ombra del guru sulla riunione del Movimento

Nell’incontro del leader coi suoi capigruppo e vicecapigruppo, di Beppe Grillo (foto) non si è parlato parla. O almeno, questo assicurano tutti i convenuti: "Non era all’ordine del giorno". Ma l’ombra dell’Elevato ha giganteggiato. E se non proprio sul tavolo, era sulla testa di tutti i 5Stelle. Soprattutto di Giuseppe Conte. Le cose che l’avvocato non ha apprezzato dell’intervento di Grillo sono innumerevoli: una lunga lista e, dato il carattere dell’uomo, non sarà facilmente dimenticata. Prima di tutto, il furto della scena. L’uomo del Vaffa è tornato sull’argomento 48 ore dopo per smentire a modo suo quella che tutto sommato era una battuta esagerata: "Brigate di cittadinanza? Per favore fermatevi: era una boutade".