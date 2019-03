Trapani, 21 marzo 2019 - Blitz dei carabinieri contro una loggia massonica segreta a Castelvetrano che svolgeva un vasto sistema corruttivo in grado di condizionare la politica. Nel paese natale di boss latitante Matteo Messina Denaro, i militarii, coordinati dalla Procura, hanno eseguito 27 arresti per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia nonché associazione a delinquere segreta. Indagate a piede libero altre dieci persone.

Nella rete dei militari del Comando Provinciale di Trapani sono finiti anche esponenti politici come l'ex deputato regionale di Fi Giovanni Lo Sciuto, l'ex sindaco di Castelvetrano Felice Errante e l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed ex deputato nazionale di Fi Francesco Cascio, ora ai domiciliari come Errante. Inoltre Lo Sciuto, 56 anni, nella scorsa legislatura era vicepresidente della Commissione Lavoro e componente dell'Antimafia regionale.

L'operazione, denominata "Artemisia", ha tolto il velo a una loggia massonica segreta che avrebbe condizionato la pubblica amministrazione e le indagini della magistratura. Politici, professionisti e massoni volevano così orientare le scelte del Comune, nomine e finanziamenti a livello regionale e anche di ottenere notizie riservate sulle indagini in corso della magistratura. L'associazione segreta corrompeva e controllava enti locali, quali il comune di Castelvetrano e l'Inps di Trapani. Perquisita la loggia che si trova in via Giuseppe Parini.

In manette sono finiti anche tre poliziotti: uno presta servizio alla questura di Palermo, uno a Castelvetrano e uno alla Dia di Agrigento.