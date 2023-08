L’odissea giudiziaria Nar, Gelli e palestinesi Quei processi infiniti tra verità e false piste

di Gilberto Dondi

La matrice neofascista della strage alla stazione di Bologna, il più grave attentato compiuto in Italia dal dopoguerra, è ormai cristallizzata in diverse sentenze, alcune definitive altre ancora no. Ciò che sta insomma provocando un polverone a livello politico, sul piano giudiziario poggia su fondamenta sempre più solide, anche se, va detto, restano non poche zone d’ombra. L’ultima sentenza, in ordine di tempo, è quella che riguarda Paolo Bellini, l’ex ’Primula nera’ di Avanguardia nazionale, condannato all’ergastolo come esecutore materiale nel processo che ha sancito anche, per la prima volta dopo oltre 40 anni, chi furono i mandanti della bomba, ossia il venerabile capo della P2 Licio Gelli e i vertici dei servizi deviati. Un verdetto storico, arrivato dopo le condanne degli ex terroristi dei Nuclei armati rivoluzionari Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini.

IL QUINTO UOMO

Partiamo dunque dalla fine. Paolo Bellini, detto ’l’aviere’, con un passato in Avanguardia nazionale e in seguito diventato un sicario al servizio della ’ndrangheta, secondo la Corte d’assise di Bologna fu il quinto esecutore materiale della strage. A incastrarlo è stata l’ex moglie, che in aula l’ha riconosciuto come l’uomo ripreso alla stazione il 2 agosto 1980 in un video realizzato da un turista tedesco poco dopo l’esplosione. Non solo. La donna ne ha anche smontato l’alibi, dopo tanti anni, rivelando che finora l’aveva coperto per paura. E così i giudici l’hanno condannato all’ergastolo nell’aprile 2022. Notizia di queste ore, l’inizio del processo d’appello è stato fissato a febbraio 2024. Di recente Bellini, che in passato ha avuto legami in Sicilia con gli autori della strage di Capaci, è stato arrestato perché, intercettato, minacciava di morte l’ex moglie e il figlio del presidente della corte che l’ha condannato.

I MANDANTI

Ma nella sentenza Bellini c’è, come detto, molto altro. Nelle motivazioni, depositate ad aprile, si delinea quello che l’Associazione dei familiari delle vittime sosteneva da anni, ovvero il ruolo dei mandanti. È stata proprio l’associazione, con i suoi avvocati, a dar vita e impulso all’inchiesta. La Procura ordinaria voleva infatti archiviare tutto, ma i numerosi esposti dei legali hanno convinto la Procura generale ad avocare il fascicolo, poi sfociato nel processo che ha portato alle condanne degli ideatori e finanziatori dell’attentato: il capo della P2 Licio Gelli, il suo vice Umberto Ortolani, l’ex capo dell’Ufficio Affari riservati del Viminale Federico Umberto D’Amato e l’ex senatore dell’Msi ed ex direttore del ’Borghese’ Mario Tedeschi. Sono tutti morti e, ovviamente, nel processo non si sono difesi. Ma per la Corte d’assise furono loro, con 5 milioni di dollari distratti dal Banco Ambrosiano, a pagare i Nar e a organizzare in seguito una campagna di depistaggio. Nello stesso processo, sono stati condannati, con ruoli minori, anche l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel (sei anni per depistaggio) e l’ex amministratore di alcuni condomini di via Gradoli, a Roma, Domenico Catracchia (quattro anni per false informazioni ai pm). Secondo i giudici, la bomba alla stazione non fu un eccidio isolato, ma fu solo l’ultimo colpo, il più eclatante, inferto allo Stato dopo gli attentati che insanguinarono l’Italia negli anni ’70 nell’ambito della strategia della tensione, messa in atto per arginare "la minaccia comunista" che tanto assillava Gelli. Manca ancora, però, il cosiddetto livello politico, cioè quello ancora superiore. E non si sa ancora, come riconosce la sentenza, chi fu l’uomo che materialmente mise la bomba nella sala d’aspetto della stazione.

IL QUARTO UOMO

È invece chiaro chi partecipò al commando, oltre a Bellini. A gennaio 2020, infatti, è stato condannato Gilberto Cavallini, l’ex Nar che era stato assolto negli anni ’80 ma il cui ruolo è stato rivisto dando una diversa lettura degli atti. Cavallini è perciò stato condannato all’ergastolo in primo grado e attualmente è alle fasi finali il processo d’appello. L’accusa ha chiesto la conferma della pena e, dopo l’estate, parlerà la difesa (i suoi legali storici hanno rinunciato all’incarico dopo che ogni loro eccezione era stata rigettata).

LE SENTENZE DEFINITIVE

Sono al contrario inattaccabili le condanne di Giusva Fioravanti e della moglie Francesca Mambro (ergastolo) e di Luigi Ciavardini (30 anni), emesse negli anni ’90. I tre hanno ammesso diversi omicidi, ma hanno sempre negato di aver partecipato alla strage. Oggi sono tutti e tre liberi, dopo aver scontato le pene.

LA PISTA PALESTINESE

C’è, infine, lo scenario alternativo, quello che i familiari delle vittime considerano un grande depistaggio. Secondo questa tesi la bomba alla stazione fu una ritorsione dei palestinesi perché l’Italia aveva arrestato un loro leader, violando il cosiddetto ’Lodo Moro’. Questa tesi è stata oggetto di un’inchiesta (in cui furono indagati i due terroristi rossi Thomas Kram e Margot Frohlich) poi archiviata.