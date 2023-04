L’odio politico non è il giudice della Storia

Davide

Rondoni

Come possono stare insieme la foto del ragazzo bruciato alla finestra, uno dei poveri fratelli Mattei, uccisi per politico odio, e le parole della Presidente Meloni, l’auspicio che nessuno debba essere considerato avversario politico "da abbattere"? Come possono le parole pronunciate dalla "capa" d’Italia, non suonare inutili? Basta un invito a esser buoni, per evitare la strage, o come vediamo altrove, la guerra, come metodo di lotta politica? Il Papa da mesi grida contro la guerra, e la guerra non si ferma. Il suo mastodontico apparato nei giorni scorsi ha ammazzato due ragazzi come i Mattei. Se le forze che muovono la storia sono solo politica e interesse, il mondo diviene solo manifesta o occulta strage. Se si è, per così dire, storicisti, ovvero si pensa che la Storia è Dio, l’unico livello in cui si gioca l’esistenza umana, (non importa se storicisti di destra o di sinistra) allora la conquista della storia è tutto.

Lo scopo dello storicista – di destra o sinistra, avendo comuni radici filosofiche e culturali – è che la storia dimostri che lui ha ragione. Che le sue idee guidano davvero la storia e in esse trionfano. Essendo questo lo scopo assoluto dello storicista, allora l’avversario diviene comunque nemico assoluto. E se pur oggi non ricorre alla violenza non potrà in fondo perdonare le violenze di ieri.

Occorre una diversa visione della storia. Una visione laica, cioè non idolatra e dunque veramente religiosa. La Storia, diceva un poeta, è il peggiore dei giudici. E dunque occorre pensare che l’ultimo tribunale non è solo quello della storia. Se no il perdono, l’accettazione dell’altro, la visione dell’altro non come nemico, non hanno dove fondarsi. Non a caso il Papa e Meloni stanno, ovviamente a livelli e con autorevolezza diverse, cercando di indicare vie nazionali e internazionali di pace. Perché entrambi, e la novità riguarda più lei che lui, non sono storicisti.