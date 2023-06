L’obiettivo di Kiev? I confini del 1991

"La proposta di pace ucraina – osserva il professor Giorgio Cella – è chiara, prevede la riconquista dei confini del 1991, l’ingresso nella Nato, compensazioni economiche e sanzioni per chi ha commesso crimini di guerra. È ovviamente inaccettabnile per Mosca, ma sulla sua flessibilità dipenderà da come andrà la controffensiva ucraina. Se dovesse in buona parte fallire, gli obiettivi potrebbero essere ridimensionati, a partire dalla Crimea e dalle compesazioni. Altrimenti resterebbe sostanzialmente quella".