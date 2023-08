Lo stupro di Palermo "Conseguenze penali per chi diffonde il video"

Il Garante della privacy striglia Telegram e i partecipanti ai suoi gruppi a luci rosse. E avverte: ci potrebbero essere conseguenze anche di natura penale sia per la piattaforma di messaggistica sia per i partecipanti alle chat che in queste ore stanno chiedendo, anche offrendo 2000 euro, il video dello stupro di Palermo, quello che ha visto protagonisti un branco di sette ragazzi e vittima una giovane di 19 anni. Il Garante, che è l’autorità amministrativa indipendente istituita per il rispetto della privacy, presieduta dal professor Pasquale Stanzione, ha emesso – dopo l’impudica ‘asta’ scatenatasi sui social per arrivare al filmato – due provvedimenti d’urgenza con cui ha indirizzato un monito sia a Telegram sia agli utenti della piattaforma, affinché venga garantita la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla.

In un comunicato il Garante "ricorda che la diffusione e la condivisione del video costituiscono una violazione della normativa privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio, ed evidenzia i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali (art. 734 bis del codice penale)". In caso di violazione è previsto, infatti, l’arresto da tre a sei mesi e si procede d’ufficio, cioè senza querela da parte della ragazza o dei suoi genitori. Un avvertimento diretto soprattutto a Telegram. Scrive il Garante: "L’eventuale diffusione dei dati personali della vittima, con particolare riferimento al video all’interno della predetta piattaforma, può verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni del Regolamento, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio".

Intanto i sei giovani arrestati (il settimo, minorenne al momento della violenza, è stato scarcerato ed è ora in una comunità) hanno cambiato carcere dopo le minacce ricevute dagli altri detenuti. Sono stati gli stessi sei indagati a chiedere di essere allontanati dal reclusorio palermitano di Pagliarelli. Una richiesta avallata dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno ritenuto impossibile assicurare la protezione degli indagati, in un carcere come il ‘Lorusso’ senza aree riservate, e al tempo stesso impedire incontri tra di loro, come disposto dal pm.

Nino Femiani