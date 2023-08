Lo stupro del branco Scarcerato il minorenne, la Procura fa ricorso Caccia alle chat dell’orrore

di Nino Femiani

Ha confessato tutto il minore coinvolto nello stupro del branco di Palermo. Il ragazzo – nel frattempo ha compiuto 18 anni – ha raccontato la notte dell’orrore quando in sette si sono accaniti contro una diciannovenne, un po’ sbronza e un po’ disorientata da una canna, in un cantiere a ridosso del lungomare. Secondo il gip che lo ha interrogato, avrebbe preso coscienza della vigliacca impresa, si sarebbe assunto la responsabilità del crimine e del rapporto sessuale non consenziente avuto, primo del branco, con la giovane vittima. Avrebbe mostrato, sostiene il magistrato, "segnali di resipiscenza e collaborazione" che lo hanno indotto a scarcerarlo e a mandarlo in comunità. La procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna ha già annunciato ricorso, ritenendo la condotta dell’allora diciassettenne "estremamente allarmante e antisociale".

Cosa ha raccontato il ragazzo al gip per uscire dal carcere di Malaspina? Anzitutto che era stato spinto allo stupro dagli altri componenti maggiorenni della banda – tutti giovani dai 18 ai 22 anni (dei quali in queste ore girano le foto sui social e anche gli indirizzi di casa). "Non è stata una mia iniziativa, non pensavo che finisse in questo modo. La situazione è degenerata, è sfuggita di mano. Quando ci sono state le percosse alla ragazza per costringerla a starci, io non ho mosso un dito. Mi sono fatto trascinare in una vicenda che non è nel mio carattere. Sono pentito e chiedo scusa". Oggi saranno interrogati i tre maggiorenni arrestati venerdì scorso (altri tre sono stati fermati a metà luglio pochi giorni dopo la violenza). Ma la linea di difesa dei sei (questi i loro nomi: Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Barone, Christian Maronia, Samuele La Grassa e Elio Arnao) è chiara: tutti parlano di rapporti sessuali consensuali. Il tribunale dei Riesame, al quale tre di loro si sono rivolti attraverso i loro legali per chiedere la scarcerazione, ha confermato l’arresto per i primi due in attesa di pronunciarsi sugli altri.

La ragazza avrebbe acconsentito, la notte tra il 7 e l’8 luglio, ad avere un rapporto di gruppo, tanto che durante il tragitto dai baretti della Vucciria al Foro Italico avrebbe chiesto di cambiare strada per evitare di transitare davanti a un pub dove lavora il fidanzato, consapevole che avrebbe dovuto partecipare a una ‘ammucchiata’. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dimostrano il contrario. I filmati riprendono il tragitto e si vede bene che la giovane, che si regge appena in piedi, viene trascinata a forza verso la zona dove ci sarebbe stato lo stupro. E poi le chat, esplicite e che non mostrano alcun pudore o pentimento.

"Ti giuro vero, questa è una p… ce la siamo fatta tutti, i ragazzi della via Montalbo eravamo tanti, una sassolata, io, Gabriele Di Trapani., il fratello di Giosuè, c’era Cristian Maronia, un ragazzo delle case popolari, e R… Eravamo un casino", scrive su Whatsapp Flores., uno dei ragazzi arrestati, quello che ha materialmente fatto il video che oggi viene richiesto a pagamento in uno dei gruppi di Telegram. Angelo poi si vanta con un amico della violenza. "Ieri sera niente, e ci penso un po’ mi viene lo schifo perché eravamo ti giuro 100 cani sopra una gatta, una cosa di questa l’avevo vista solo nei video porno, eravamo troppi, sinceramente mi sono schifiato un po’, ma che dovevo fare? La carne è carne, gliel’ho abbagnato pure io il discorso… Lei era tutta ubriaca, l’amica sua l’ha lasciata sola, voleva farsi a tutti. Alla fine, gli abbiamo fatto passare il capriccio". Poi tutti in rosticceria a cenare. Sul caso è intervenuto via social anche il cantante Ermal Meta, rivolgendosi direttamente al branco: "Vi auguro di finire sotto cento lupi in galera".

Intanto scatta anche la ricerca dei cellulari, nascosti da alcuni indagati, addirittura sottoterra. Scrive Elio Arnao, uno degli arrestati, a Samuele La Grassa: "Cosa, il telefono? Neanche in una pianta è… era in un magazzino pure in un punto sottoterra. Lo sappiamo soltanto io e Francesco. Te l’ho detto, devi sempre avere qualcosa nascosta". Arrestati anche perché potevano scappare. Ecco una conversazione tra tre di loro, un po’ sbruffoni un po’ seri. "Mi ammazzo figghiò, io posso scappare, me ne posso andare in Messico!". E gli altri due in collegamento social replicano: "Compà io in America, in Venezuela". E un altro replica: "Io me ne vado in Thailandia".