Lo strappo di Parigi Unione al bivio

Cesare

De Carlo

Era da De Gaulle che un presidente francese non metteva in crisi le relazioni con gli Usa. Lo fa Emmanuel Macron a proposito di Taiwan. E la Nato si chiede: finirà alla stessa maniera? La Francia se ne andrà per la seconda volta? La prima fu nel 1966. David Rusk, segretario di Stato Usa, era a Parigi. Al generale disse: dall’espulsione delle nostre truppe si salveranno quelle sepolte in Normandia? Ingratitudine. Ma questa volta c’è dell’altro. Dobbiamo evitare, ha detto Macron al ritorno da Pechino, che l’Europa cada in una "trappola". Che si lasci coinvolgere in una "crisi che non è la nostra" e che si rassegni a obbedire al "ritmo" impressole da Joe Biden e alla "over reazione" cinese. Gli europei "non diventino vassalli" ma protagonisti di un "terzo polo". Puro De Gaulle. Questi accenti suonano confortanti al disastrato Putin. A motivarli non bastano gli affari: Macron ha firmato un megacontratto con Xi. Sarà l’Airbus e non la Boeing a vendere all’aviazione civile cinese. C’è anche e soprattutto la geopolitica. Quella di Macron non è un’intenzione. È un fatto. Durante la sua visita il presidente cinese ha condotto le più massicce manovre aeronavali da quando si è riacuita la tensione fra le due Cine, quella comunista del continente e quella democratica dell’isola di Formosa. E se questo è avvenuto non è per la contemporanea "provocatoria" presenza della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, su suolo americano. È per la percezione di confusione e debolezza proiettate da Biden dalla fuga dall’Afghanistan alla tardiva reazione sull’Ucraina.

Era dall’autunno del 2021 che Putin ammassava truppe alla frontiera.

Quella invasione si sarebbe potuta scongiurare con un po’ più di preveggenza. In conclusione, Macron non vuol morire per Taipei. E nemmeno per Kiev. Solo lui in Europa?