Lo stop della Ue sui balneari "Niente rinnovi automatici" Ma Salvini: uno spiraglio c’è

di Antonio Troise

Paradossi del caso. La Corte di Giustizia europea boccia l’Italia sulla annosa questione delle gare per le concessioni balneari proprio nel giorno in cui il Consiglio dei ministri vara il Disegno di Legge sulla Concorrenza, il documento chiave in materia di mercato. Nel testo c’è spazio per il rinnovo delle concessioni destinate agli ambulanti (12 anni). Per gli incentivi destinati ai contatori intelligenti. E, perfino, per l’ampliamento dei poteri dell’Antitrust. Neanche un accenno, invece, alla questione delle concessioni marittime che rischia, ora, di trasformarsi nell’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia.

La sentenza non ammette repliche: "Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente", scrivono i giudici pronunciandosi sul ricorso dell’Autorità garante della concorrenza contro il Comune di Ginosa, un piccolo comune della costa tarantina per il quale sarebbero le norme nazionali ad avere la meglio su quelle europee. "I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse", affermano invece i giudici di Lussemburgo.

Insomma, proroghe non saranno più consentite. Nonostante l’intenzione del governo di far slittare di almeno un anno, dal gennaio 2024 allo stesse mese del 2025, i bandi per i balneari. Ieri, a Bruxelles, c’è stato anche un piccolo giallo, con il portavoce del commissario Breton che prima ha rivelato che la questione sarebbe stata affrontata con la premier, Giorgia Meloni, nel corso di una riunione bilaterale, per poi smentire con una frettolosa retromarcia. Fatto sta che fra Roma e Bruxelles la trattativa è in corso. Ieri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha gettato acqua sul fuoco parlando di "sentenza attesa". Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, canta addirittura vittoria sostenendo che "la sentenza della Corte di Giustizia europea dà ragione all’approccio della Lega. È un grande successo per l’Italia e che ci permette di tutelare migliaia di famiglie e di imprese balneari. La nuova mappatura delle spiagge sarà fatta dal Mit e, come sempre, verranno utilizzati criteri di buonsenso". Insomma, non è ancora il "giudizio finale", spiegano gli sherpa che stanno seguendo il dossier. Perché la sentenza, insistono, ha solo ribadito che le concessioni non possono essere rinnovate automaticamente lasciando margini di manovra agli Stati per applicare la via dei bandi solo nel caso in cui le autorizzazioni disponobili siano limitate per cause naturali. La chiave, a questo punto, potrebbe essere proprio la mappatura delle spiagge per valutare l’effettiva consistenza delle concessioni. Il lavoro sarà gestito dal tavolo interministeriale in programma nei prossimi giorni, con la regia di Palazzo Chigi, e al quale parteciperanno anche le associazioni di categoria.

L’obiettivo è di arrivare a un decreto che ridimensioni il numero delle gare e inserisca una serie di paletti a garanzia degli imprenditori che hanno fatto investimenti. Intanto, il Ddl concorrenza approvato ieri prevede un rinnovo delle concessione per gli ambulanti, in via eccezionale, per 12 anni. Previsti anche incentivi per l’utilizzo dei contatori intelligenti (smart meters), "allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica", si legge in un comunicato del Mimit.