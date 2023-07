Lo show di De Luca "Linea suicida del Pd Schlein è una cacicca ante litteram"

Che i rapporti tra Vincenzo De Luca (foto) e la leadership del Pd fossero tesi si sapeva, ma gli attacchi di ieri contro Elly Schlein segnano un livello di crisi mai raggiunto. De Luca spara sulla "linea suicida" di un Pd che "ha rotto coi cattolici, non parla a imprese e commercianti". Ribadisce la bocciatura delle primarie aperte ai non iscritti. E non parteciperà alla manifestazione contro l’autonomia differenziata che il Pd pensava di tenere a Napoli: "La piccola mattinata propagandistica per dire “ci siamo“ non serve". Accuse feroci a Schlein, tra cui quella di essere partecipe di un’aggressione mediatica, “a puntate“ contro di lui. E sul suo terzo mandato da governatore? "Quando il tema viene sollevato da gente che ha tre, quattro, cinque, o sette mandati alle spalle di che parliamo? Schlein ha tre mandati: Parlamento europeo, Consiglio regionale dell’Emilia e Parlamento. Una cacicca ante litteram". E l’affondo: "Mi imbarazza aver gente che magari consuma 300 euro l’ora per le imbecillità, e 300 euro l’ora sono i due terzi di una pensione al minimo, e mi domando quale credibilità possa avere chi ha questo rapporto di coerenza fra il modo di vivere e il modo di parlare". Riferimento alla scelta di Schlein di pagare un’armocromista. Il presidente poi annuncia una sua iniziativa politica per settembre, una "operazione verità". E Schlein che cosa replica? "Alle polemiche personali non rispondo, resto sulla politica".