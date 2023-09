Lo sfogo della moglie di Zelenksy "Vorrei mio marito accanto"

"Mi addolora vedere che i miei figli non hanno progetti, eppure sono così giovani...". È solo una delle preoccupazioni che la first lady ucraina Olena Zelenska confessa in un’intervista intima alla Bbc. L’ex sceneggiatrice parla della famiglia divisa, della mancanza del marito e di come la guerra abbia stravolto la loro vita privata. Con lo scoppio del conflitto nel febbraio 2022 Zelenska aveva iniziato a nascondersi con i propri figli. "Non viviamo insieme con mio marito", racconta emozionata, "abbiamo l’occasione di vederci, ma non quanto vorremmo. Ai miei figli manca il loro padre". La first lady è consapevole di essere al primo posto nella lista degli obiettivi del Cremlino, accanto al marito e ai figli, di 10 e 19 anni. Ma "restiamo forti", dice, "abbiamo sia forza emotiva che fisica". Olena confessa poi di non aver mai desiderato che suo marito diventasse "un personaggio storico", come lo è oggi. Dice che le manca e che avrebbe bisogno che lui stesse al suo fianco. Conosciutisi al liceo, avevano scelto entrambi la carriera del cinema: lui come attore, lei come commediografa. "Credo in lui e lo sostengo. So che è forte abbastanza", dice del presidente.