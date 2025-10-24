Lo scisma di Enrico VIII. Tra identità e contrasti. Ma l’orizzonte è comune

di Franco CardiniUn evento storico, a quanto sembra. A distanza di un altro evento, storico anch’esso, che ne fu causa diretta e precedente immediato. Potrebb’essere l’avvìo della soluzione storica di uno scisma: anche se la strada, in tale caso, appare ancora lunga. Qualcuno ha osservato che c’era bisogno di un Papa americano per impostare la soluzione di un antico, immenso diverbio tra la Chiesa cattolica e la corona d’Inghilterra. Voci precipitose: e da entrambe le parti le rispettive diplomazie hanno risposto, con ben misurata cortesia, che non è il caso di abbandonarsi a facili entusiasmi. Né a precipitosi allarmismi: dal momento che la chiusura dello scisma aperto quasi cinquecento anni or sono tra la Chiesa cattolica guidata da papa Clemente VII e il regno d’Inghilterra retto da Enrico VIII Tudor darebbe luogo a numerosi malumori sia tra i fedelissimi della Chiesa di Roma, sia negli ambienti anglicani più radicali. E diciamo “radicali”: attenzione! Non tradizionalisti. Nel variegato mondo cristiano britannico, accanto alla Chiesa cattolica e a quelle “riformate” – cioè la nazionale scozzese, l’irlandese – “orangista”, le varie confessioni gallesi, la variopinta fantasia delle “sette” protestanti non allineate con le Chiese di stato ha partorito numerosi tipi di sètta ora a carattere fondamentalmente “puritano” (calvinista), ora di tipo “fondamentalista” legato all’interpretazione letterale delle Scritture, ora di carattere semmai folklorico. Un bel puzzle, complicato dai rapporti incrociati con le sètte del mondo statunitense: dove la “fratellanza” british-yankee, connessa con l’orgoglio Wasp (white, anglo-saxon, protestant), entra sovente in collisione con i mai del tutto sopìti rancori reciproci usciti dalla guerra d’indipendenza del 1775-1783.

Hanno pregato insieme, papa Prévost e Carlo III, entrambi col carico storico delle loro funzioni e denominazioni: Leone XIV, Il cui predecessore onomastico Leone X aveva sulle prime preso alla leggera la Riforma avviata dal monaco sassone Martin Luther sulla base di uno scandalo moralistico; e Carlo III, ben conscio – e non senza un qualche imbarazzo – della sua omonimìa rispetto ai suoi predecessori di casa Stuart, Carlo I (il decapitato) e Carlo II (l’abolitore del Parlamento, il gaudente dalle molte concubine). Chissà se entrambi hanno pensato un istante al fatto che l’autentico promotore della Riforma protestante, il monaco Luther, è stato in quanto agostiniano il Maestro spirituale “archetipico” dell’attuale pontefice…

La preghiera ecumenica comune è stata, riconosciamolo, saggiamente moderata e tutto sommato abbastanza prudentemente sciapa. Buoni sentimenti e misurate formule liturgiche; dogmi aggirati e diversità evitate. Enrico VIII, grande teologo che la curia romana aveva decorato del titolo di Defensor Fidei, non aveva assorbito granché degli sviluppi della Riforma. Ma la Chiesa d’Inghilterra, anche perché tallonata dai calvinisti puritani, aveva fra Cinque e Seicento adottato la linea di una progressiva vicinanza al protestantesimo. Un trend corretto fra Ottocento e Novecento, dove accanto al No Popery delle borghesie massoniche che detestavano Roma fiorirono le simpatìe per le solenni cerimonie dell’Urbe cattolica e le affinità che in qualcuno maturarono persino nella conversione o nel sincretismo angloromano e celtoromano. Si uniranno, le Chiesa romana e anglicana? La risplendente soglia dell’ Unico Ovile dei Tempi Ultimi appare ancora lontana. Anche se resta un orizzonte comune.