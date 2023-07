Lo sciopero negli aeroporti Oltre mille voli cancellati Ma il rimborso è uno slalom

di Antonio Troise

Come previsto, è stato un sabato di passione per i 270mila e passa passeggeri che avevano deciso di raggiungere le rispettive mete, per lo più di vacanza, nel fine settimana. Lo sciopero di 8 ore, dalle 10 alle 18, del personale di terra degli aeroporti, il cosiddetto "handling", ha creato forti disagi, con oltre mille voli cancellati. Solo in serata il traffico è tornato alla normalità. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è tornato a brandire l’arma della precettazione, come ha fatto un paio di giorni fa con i ferrovieri. Mentre i consumatori e l’Enac hanno diffuso dei veri e propri vademecum a disposizione dei viaggiatori per ottenere rimborsi e assistenza da parte delle compagnie. Il Codacons ha anche annunciato una denuncia alle Procure e alla Corte dei Conti, con tanto di richiesta di risarcimento danni, per interruzione di pubblico servizio.

L’AGITAZIONE

A incrociare le braccia sono stati i lavoratori che si occupato delle operazioni che precedono e seguono il volo: check-in, ricezione e smistamento dei bagagli, imbarco. Lamentano che il loro contratto è scaduto da ormai sei anni, e l’agitazione è stata indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl. Ieri si sono fermati anche i piloti e assistenti di Vueling e, dalle 12 alle 16, di Malta Air, che opera le rotte Ryanair. Il mix di agitazioni ha messo a rischio circa 1000 voli, tra nazionali e internazionali, con un impatto stimato su 250-270mila viaggiatori. Per i sindacati l’adesione è stata al cento per cento.

I VOLI CANCELLATI

Sono 220 i voli cancellati a Fiumicino, senza disagi particolari a metà mattina; otto a Bari; centocinquanta tra Linate e Malpensa, gli scali milanesi; 118 a Napoli; 34 a Palermo, una trentina a Torino Caselle, otto a Genova; 43 al Marconi di Bologna e 101 a Venezia. In particolare i voli che Ita ha dovuto cancellare sono stati 133 anche se la compagnia ha assicurato che una parte dei passeggeri sarebbe riuscita a partire in giornata riprenotando il viaggio sul primo collegamento disponibile.

L’IRA DI SALVINI

"Faccio appello al buonsenso – torna a dire Salvini in merito alla nuova agitazione –. Non pensino alcuni sindacati di danneggiare l’Italia e milioni di lavoratori. O si torna al buonsenso o farò quello che ho già fatto per bloccare il caos nelle stazioni", ha detto da Matera. "Nessuno vuole cancellare il diritto allo sciopero – ha aggiunto – ma senza danneggiare milioni di altri lavoratori e turisti".

IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA

In caso di cancellazione del volo o di ritardo la compagnia è tenuta a fornire ai passeggeri pasti e bevande e, nelle situazioni più difficili, la sistemazione in albergo e il transfer da e per l’aeroporto.

COME OTTENERE I RIMBORSI

Se un volo viene cancellato, il passeggero ha diritto alla scelta tra rimborso del prezzo del biglietto, imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea; imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente al passeggero. Ma non scatta, invece, l’indennizzo compreso fra i 250 e i 600 euro, a seconda dalla tratta, in caso di cancellazione del volo o ritardo superiore alle 3 ore, perché lo sciopero non è stato indetto dal personale della compagnia aerea. In caso di spese extra per spostamenti non previsti (ad esempio per raggiungere un aeroporto diverso da quello inizialmente programmato) la compagnia aerea è, comunque, tenuta al rimborso. Ci sono due anni di tempo per chiedere le compensazioni, ma bisogna conservare scontrini e fatture.