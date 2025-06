Lo sciopero del porno val bene un Delacroix

Ponchia

Una Marianne contemporanea come la bella ragazza fotografata sulle spalle di un amico durante il grande sciopero generale del 13 maggio 1968 a Parigi: poteva starci. Coerente con la missione, ma fatta apposta per passare dalla parte del torto, sarebbe stata la scelta dell’Origine del mondo di Courbet, che pur aperta a varie interpretazioni non lascia dubbi sul soggetto. Ha vinto invece Delacroix con La libertà che guida il popolo: tutte le classi sociali unite contro la monarchia borbonica di Carlo X durante le giornate della rivoluzione repubblicana del luglio 1830. Quanta classe i francesi finchè non arrivano alla ghigliottina. Persino per lo sciopero del porno la multinazionale a luci rosse Aylo ha tenuta alta la loro fama facendo fare alla protesta un salto di qualità e a trasformando la home page dei suoi celebri siti hot nella Salle Mollien del Louvre. Pornhub, Youporn e Redtube non saranno più accessibili a causa di una nuova legge che impone la verifica dell’età degli utenti. E loro, compostissimi, piazzano sulla schermata di benvenuto la prima opera politica della pittura moderna che ha sempre istigato suggestioni collaterali: dalla statua della Libertà di New York alla copertina di Viva la Vida dei Coldplay all’anelito di indipendenza della pornografia. Genial.