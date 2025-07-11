Lo sciopero alla Maturità. Un altro no all’esame orale: "In futuro bocceremo"

"Penso che stia nascendo una piccola rivoluzione". Allora, se lo dice lei, non era solo il brivido di chi ci sperava, il terrore di chi lo temeva. Gli scossoni partono dal basso. E con Maddalena Bianchi, che come il collega Gianmaria Favaretto ha rifiutato l’orale alla maturità accusando il sistema di valutazione, siamo a due. Due diciannovenni, veneti per coincidenza o prossimità del contagio. Lui padovano, lei di Belluno. Armati non di sfrontatezza ma di un ragionamento pacato: il sistema scolastico così com’è non funziona. Rifiutare la prova davanti alla commissione è la denuncia di un ambiente dominato dalla competizione, poco attento al benessere emotivo degli studenti, troppo focalizzato sui voti. Presa di posizione rischiosa: perché non sai mai chi trovi dall’altra parte e perché in ogni caso un voto basso è uno sbarramento per le prove che verranno dopo.

Sono decenni che anche gli adulti dicono: così non va. E tutta la storia dell’esamone – un rito di iniziazione che traumatizza solo gli studenti italiani – è costellata di tentativi di riforma e ripensamenti. L’ultima, annunciata ieri dal ministro Giuseppe Valditara, è un avvertimento: "Con la prossima riforma della maturità comportamenti di questo tipo non saranno più possibili. Se un ragazzo non si presenta all’orale o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato, quello può capitare, ma perché vuole non collaborare o boicottare l’esame, dovrà ripetere l’anno". Cristiano Corsini, professore ordinario di Pedagogia sperimentale all’Università Roma Tre, sull’argomento ha scritto un libro, La fabbrica dei voti. E riporta quella che sta diventando un’esigenza sempre più pressante: una scuola che non faccia paura ma che faccia bene. Non ci sono solo Maddalena e Gianmaria: "So di altri che avrebbero fatto la stessa cosa se fossero arrivati al sessanta con gli scritti". Lui li assolve tutti. "Trovo invece imbarazzante l’astio con cui vengono giudicati. Sento dire: non hanno rispettato le regole. Invece no. Le hanno rispettate eccome. La cosa più interessante è che hanno studiato il meccanismo e hanno compreso quanto sia ridicolo, si sono assunti la responsabilità di esporsi. Questi giovani adulti ci restituiscono un malessere che meriterebbe di essere preso in considerazione. Se si lascia cadere tutto, è un’occasione persa". Ma il ministro dice no e a lui sembra quasi di intravedere una forma di invidia adulta: "Perché ribellandosi hanno fatto quello che altri, più grandi, avrebbero voluto fare con la stessa lucidità, senza però trovare il coraggio".

Applauso anche sull’attacco al sistema di valutazione: "Dicono: scusate, avete messo in piedi un sistema finalizzato all’erogazione dei voti, il voto me lo avete dato e io me ne vado. Cosa gli vuoi dire? Hanno capito tutto. E noi qui a difendere un guscio vuoto perché ci vediamo dentro cose che forse non ci sono mai state". Lo scrittore-professore Enrico Galiano sostiene da tempo e sempre con garbo l’inutilità dei voti: "Sono le operazioni chirurgiche prima di Pasteur, un bisturi che con l’intento di curare aggrava la malattia. Anche nel compito più scandaloso c’è un ragionamento e invece la logica del numero è fallace. Il voto è efficiente ma muto come un computer. Non dialoga". Maddalena Bianchi ha riconosciuto la validità della formazione sotto il profilo didattico, aggiungendo però che la scuola ha completamente ignorato proprio l’attenzione alla persona: "Non c’è mai stata la voglia di scoprire la vera me da parte dei docenti". Il clima poi: "Tutti vogliono essere i primi della classe e anche i professori ti spingono in quella direzione. Così spesso il voto negativo viene vissuto come una bocciatura difficile da digerire". C’è anche chi sostiene che un quattro prepara alla vita, anticipando ben altri sensi di colpa e frustrazioni. La proposta allora sarebbe ripensare la valutazione come parola che orienta, non come sentenza che chiude, come scelta di senso e gesto di cura. Rivoluzione è dir poco, va ripensata in blocco la scuola. Per Gianmaria, Maddalena e tutti quelli che troveranno il coraggio di pretendere qualcosa di diverso.