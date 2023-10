Lo schianto del pullman. Nessun segno di frenata: malore dell’autista o guasto?. Pronto un pool di super periti

dall’inviato

Stefano Brogioni

MESTRE (Venezia)

Verrà individuato un pool di superconsulenti per periziare il guardrail del cavalcavia della Vempa a Mestre. Ma una prima risposta ai dubbi che ancora avvolgono gli ultimi istanti sull’autobus carico di turisti, precipitato oltre la barriera del viadotto causando la morte di 20 turisti e del suo autista, Alberto Rizzotto, potrebbe arrivare dall’autopsia. Nel pomeriggio di ieri, alla medicina legale di Padova, sono iniziati gli accertamenti sulla salma del 40enne di Tezze. Nel quesito, firmato dal sostituto procuratore di Venezia Laura Cameli e dal capo dell’ufficio, Bruno Cherchi, viene chiesto di accertare quale sia la causa della morte di Rizzotto e quando sia avvenuta. Insomma, i magistrati vogliono sapere se il 40enne fosse in grado di guidare quando il pullman si comportava come se non avesse più una guida, strisciando per 50 metri sul guardrail, per poi impuntarsi e scivolare di sotto, come emerge da un video di pochi secondi registrato dalle telecamere di una rampa vicina al viadotto che porta a Marghera.

Secondo i primi rilievi, il mezzo con 35 passeggeri di ogni età a bordo a un certo punto non registra più alcun impulso. Nessuna sterzata, nessuna frenata, neanche dopo l’abbondante contatto sul lato destro con il guardrail, una velocità “di crociera” che inizialmente è di 36 chilometri orari (in discesa) per scendere a 6 al momento della caduta, come testimonia un sistema di rilevazione di cui è in possesso l’azienda La Linea.

Rizzotto ha avuto un malore? Si è distratto? C’è stato un guasto che ha reso il suo mezzo ingovernabile? Sono stati disposti anche gli esami tossicologici. Ma chi conosceva l’autista, non ha dubbi sulla sua serietà: lo definiscono maturo, responsabile, privo di vizi, l’amico che non beveva per guidare la macchina dopo la discoteca e portare tutti a casa sani e salvi. Quello che però non è riuscito a fare martedì sera, sacrificando anche la propria, di vita.

Ulteriori riscontri su cosa è successo a bordo arriveranno dall’analisi dello smartphone del conducente, dalla scatola nera del mezzo – ancora non estratta dal pullman sotto sequestro – e dalle sue telecamere interne ed esterne. E da ulteriori audizioni di feriti che stanno fortunatamente meglio e che potrebbe consegnare ai magistrati il proprio ricordo di quegli attimi a bordo. Per il procuratore Cherchi serve comunque tempo. "La giustizia non è uno show", ha detto ai cronisti dichiarando che il fascicolo "è ancora contro ignoti". Un aspetto che però potrebbe cambiare.

Dopo l’autopsia, l’attenzione si concentra infatti sulla maxi consulenza che la procura del capoluogo veneto ha già deciso di effettuare. Sarà lo snodo cruciale del filone parallelo a quello sulle condizioni del conducente. Passaggio per cui potrebbero arrivare le prime iscrizioni sul registro degli indagati, atto appunto di “garanzia” per consentire a chi avrebbe eventuali responsabilità sulle condizioni di quelle barriere di partecipare a un accertamento non ripetibile.

Quello che fiancheggia l’intero viadotto, non soltanto in quel tratto, è un vecchio new jersey alto poco più di mezzo metro, posizionato diversi decenni fa. In più, in un tratto su cui il pullman ha strusciato, c’è anche un’interruzione di circa un metro e mezzo. Un varco “di servizio” oggi vietato da una normativa europea non retroattiva, che in questo particolare caso potrebbe aver avuto la colpa di aver “instradato” il pullman imbizzarrito verso l’esterno del viadotto. Oltrepassato il guardrail – che ora si presenta accartocciato e sotto sequestro assieme a circa 50 metri di strada –, il secondo parapetto, definito una “ringhiera”, non ha opposto alcuna resistenza alle 13 tonnellate che sono finite su via dell’Elettricità dopo un volo di una dozzina di metri, schiacciandosi. Anche il mezzo, infine, sarà periziato, per capire la sua reazione all’urto e soprattutto il comportamento delle batterie al litio, che per la fuoriscita di sostanza avrebbero causato un principio d’incendio.

Ma le fiamme, tempestivamente spente dalle squadre dei vigili del fuoco, non sarebbero la causa dei 21 decessi. Per questo, da ieri, le salme, tutte riconosciute, sono state liberate. Sono iniziate le operazioni di restituzione alle famiglie. Non facili, anche quelle.