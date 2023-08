Lo psicoterapeuta "Noi adulti abbiamo fallito La mascolinità è tossica Mancano modelli positivi"

di Giulia

Prosperetti

La "banalizzazione dell’esperienza sessuale" in tutte le sue forme. La pornografia che, attraverso "immagini e suggestioni violente e profondamente disumanizzanti" porta i giovani a una "desensibilizzazione fortissima" promuovendo un "modello maschile predatorio" e "normalizzando qualcosa che normale non è". E, ancora, il "deserto educativo" nel quale si ritrovano i maschi ai quali viene detto "come non devono essere" lasciandoli, tuttavia, "sguarniti di modelli positivi a cui rifarsi all’interno dei loro percorsi di crescita". Sono molteplici i fattori che – secondo Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore del dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli studi di Milano, autore, tra gli altri, di ‘Ragazzo mio. Lettera agli uomini veri di domani’ (De Agostini, 2023) – hanno contribuito a creare il terreno per gli stupri di gruppo di cui i fatti degli ultimi mesi a Napoli e Palermo, sono purtroppo solo la punta dell’iceberg.

Cosa scatta nella mente di questi giovani?

"C’è un bisogno esplorativo nei confronti di una sessualità che i giovani consumano e guardano quotidianamente dentro alla pornografia, accessibile sin da quando sono piccolissimi. Materiale che ha una fortissima componente eccitatoria e fornisce modelli di ruolo di genere, di controllo, possesso e dominio del femminile in modo totalmente non critico dando per scontato che un corpo sia un oggetto, fruibile senza bisogno del consenso. A tutto questo si affianca un deserto educativo rispetto ai temi legati alle competenze emotive, affettive e sessuali. I maschi non vengono accompagnati nello sviluppo come avviene per le bambine. Poi mi arrivano richieste d’aiuto da genitori che, scoprendo i video scambiati nelle chat dei figli preadolescenti, si chiedono perché guardino una sessualità così mostruosa, criminale e perversa".

Che danni si portano dietro le vittime?

"Una violenza subita in questo modo è un trauma a forte impatto e la vittima necessita di un intervento tempestivo e di supporto clinico. La mancanza di tale supporto può determinare un danno che permane nella vita. Ci può essere, poi, una traumatizzazione secondaria: quando il caso diventa pubblico il soggetto può essere vittimizzato secondariamente, colpevolizzato. Può fare un lavoro su di sé, sul proprio trauma, ma lo stigma dello sguardo dell’altro ha un impatto importante sul percorso evolutivo della vittima".

Per questo le giovani vittime rimangono spesso nell’ombra, non denunciano?

"In generale la vittima di abuso sessuale tende a non parlare per diversi fattori: la paura di non essere creduta, la paura di generare un dolore, una perturbazione nelle persone a cui vuole più bene, la paura delle conseguenze se ha ricevuto delle minacce dai propri aggressori, per il senso di vergogna e dello stigma".

Perché questa tendenza alla colpevolizzazione delle vittime di abusi sessuali?

"Sono tutte le conseguenze, residui, di una cultura dove il patriarcato ha ingenerato l’affermazione del potere di una mascolinità tossica. Tutto questo deve essere rimosso, non deve esistere. Di fronte a eventi di questo tipo, la cosa che dovrebbe fare il mondo adulto, io per primo come padre di quattro figli, è solo sentire una preoccupazione educativa enorme. Capire che come adulti abbiamo davvero fallito nel nostro lavoro".

È di questi giorni la polemica sugli orinatoi a forma di bocca di donna nella palestra McFit a Torino. Arte o meno, una simile simbologia può contribuire a costruire un’immagine distorta della sessualità?

"Credo sia sbagliato tutto ciò che banalizza un tema che si integra nella complessità della crescita e della costruzione della propria identità adulta. A formare un certo tipo di cultura contribuiscono anche un’infinità di film dove tutta la relazione maschio-femmina è orientata alla predatorietà sessuale dove ti prendi quello che vuoi e lo fai diventare un trofeo da esibire dentro alla tua comunità. Dobbiamo davvero cambiare questa narrazione perché lasciarla dentro alla comunicazione al maschile ci rende poco degni del nostro essere umani".