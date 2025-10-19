Lo aveva definito: "un Baudo col ciuffo". Ora De Luca fa pace con don Patriciello

Abbraccio pacificatore tra il governatore campano Vincenzo De Luca e il parroco di Caivano don Maurizio Patriciello (nella foto), dopo le polemiche di un anno e mezzo fa.

Dopo la partecipazione del sacerdote a una iniziativa promossa a Roma sul premierato da Giorgia Meloni, nel maggio 2024, De Luca si riferì a Patriciello, pur senza nominarlo, come "il Pippo Baudo dell’area a Nord di Napoli, con relativa frangetta", ironizzando sulla sua presenza a numerosi avvenimenti pubblici.

Il parroco si disse addolorato per il commento, la premier attaccò De Luca parlando di "segnale spaventoso contro un uomo che cerca di combattere la camorra".

Ieri i due ex contendenti hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo polo sanitario realizzato dalla Regione Campania nel Parco Verde di Caivano. De Luca ha tagliato il nastro, Patriciello ha benedetto i locali e poi si è avvicinato al presidente mostrando i capelli appena tagliati. "Presidente, il ciuffo l’ho tolto", ha detto sorridendo il parroco; "però la permanente c’è ancora" ha replicato ironicamente De Luca.

I due si sono quindi abbracciati, applauditi dai presenti.