La lite col fidanzato e la caduta dall’auto in corsa, 19enne grave nell’Ennese. La polizia convoca i testimoni

Roma, 4 ottobre 2025 – La Procura di Enna vuol vederci chiaro sul singolare incidente in cui ieri, nell’Ennese, una studentessa di 19 anni, G.L., è rimasta gravemente ferita dopo essersi gettata dall’auto in corsa del fidanzato. Per questo nel pomeriggio i poliziotti hanno convocato nel commissariato di pubblica sicurezza di Piazza Armerina alcuni testimoni che avrebbero assistito al ferimento e potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto ieri pomeriggio in una strada del quartiere Casalotto a Piazza Armerina, nell’Ennese.

Intanto restano gravi ma stazionarie le condizioni della giovane che ieri, dopo la corsa in ospedale e il trasferimento d’urgenza al Sant’Elia di Caltanissetta, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per la riduzione di un'emorragia cerebrale. In un primo momento la giovane era stata condotta in ambulanza all'ospedale Chiello di Piazza Armerina, ma dopo che una tac ha evidenziato la presenza di un'emorragia cerebrale è stata intubata e trasferita con un elicottero del 118 nell’ospedale nisseno.

Secondo il racconto fatto agli agenti dal fidanzato della studentessa, un ventenne che lavora in una pizzeria, dopo una lite in automobile, la ragazza avrebbe espresso la volontà di scendere dalla vettura, ma il fidanzato avrebbe insistito per accompagnarla. “No ti accompagno a casa”, avrebbe detto prima che la studentessa, con l'auto ancora in movimento, aprisse lo sportello e si gettasse sull'asfalto sbattendo la testa.