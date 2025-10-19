Lite tra ragazzi Ucciso 23enne

Hekuran Cumani non era tipo da andarsele a cercare, dice chi lo conosceva. Aveva 23 anni. A Fabriano lavorava saltuariamente durante l’inverno, mentre in estate faceva la stagione in un ristorante a Senigallia. Gli amici erano quelli di sempre, quelli con cui era cresciuto. Una compagnia numerosa che si ritrovava al bar e che, qualche volta, nel fine settimana, partiva in direzione di Perugia per ballare. È successo anche venerdì sera. Intorno a mezzanotte, dopo essersi riuniti, in dieci sono partiti a bordo di due auto e hanno raggiunto il "110 Cafè" di via Pascoli, Perugia, locale cuore della vita notturna studentesca. Nel parcheggio che si trova alle spalle del locale e della mensa universitaria, di fronte al dipartimento di Matematica e informatica Hekuran all’alba ha trovato la morte. Intorno alle 4.30 la richiesta di intervento arrivata al numero unico di emergenza. Quando gli agenti della volante hanno raggiunto l’area di sosta, il personale del 118 aveva già dovuto constatare la morte del ragazzo, ucciso da una coltellata al petto, vicino al cuore. Un fendente, sembrerebbe, indirizzato per uccidere.

Perché? Un interrogativo che le indagini condotte dalla mobile su input della Procura della Repubblica proverà a chiarire, una volta individuato il presunto responsabile, per ora fuggito. Gli inquirenti hanno escluso questioni di droga e ritengono l’episodio estraneo a bande criminali e al contesto universitario. La coltellata, una sola e letale, sarebbe stata sferrata al culmine di una lite tra gruppi di ragazzi, quello di Hekuran e dei suoi amici, e quello composto da almeno tre coetanei, si ritiene residenti a Perugia, ma alcuni di loro di origini straniere. Ad accendere il confronto ci sarebbero stati motivi banali, quelli che si considerano futili e che, in quanto tali, come portano a scatenare una rissa nell’arco di poco tempo si dissolvono. Non in questo caso, visto che, come detto, è spuntato un coltello. Che ha colpito Hekuran, ma che ha anche ferito suo fratello, raggiunto a una gamba, ma senza particolari conseguenze.

Le verifiche hanno accertato che nessuno dei due gruppi aveva il coltello, portato dunque da una persona probabilmente chiamata dai perugini e arrivata in un secondo momento. Tra i due gruppi c’erano stati degli attriti già in precedenza, dentro al locale. Nel parcheggio, forse, si sono incontrati di nuovo casualmente, forse sono stati seguiti. I ragazzi di Fabriano stavano tornando alle loro auto, raccontano i familiari di alcuni ragazzi, fermi davanti alla questura di Perugia in attesa che i ragazzi finissersero le deposizioni, quando è scoppiata la rissa, presto degenerata. Dopo il ferimento mortale, il gruppo dell’accoltellatore è scappato, facendo perdere le proprie tracce. Almeno per il momento.

Le indagini della polizia si muovono rapidamente sulla base delle tante testimonianze. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dalle telecamere del parcheggio, che dall’ingresso dell’area di sosta, guardano a trecentosessanta gradi. Sull’asfalto sono rimaste tracce di sangue in più punti. Segno che forse il giovane si è spostato prima di cadere esanime o che altre persone hanno riportato lesioni nel corso della rissa, come il fratello della vittima. Notte di terrore a Perugia, a cui in tanti, in una zona di alloggi per studenti, hanno più o meno direttamente assistito: "Ho sentito delle grida disperate, dalla finestra ho visto le sirene e il corpo steso" racconta una ragazza che vive in zona.