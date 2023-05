Lite in casa democratica Elly rinvia il viaggio in Ue

di Ettore Maria Colombo

Ieri, Elly Schlein ha rinunciato ad andare di persona a Bruxelles, dove era attesa per una serie di incontri importanti (anche con la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola), ma tanto per far venire uno stranguglione all’ala riformista del suo partito, ha tenuto una riunione, in video-call, con la delegazione del Pd nel Pse in cui, oltre a riconfermare Brando Benifei alla sua guida, ha deciso – con il gruppo europeo, va detto, d’accordo – che il sì al piano Asap della commissione Ue per incrementare la produzione di armamenti e su cui si esprimerà il Parlamento Ue, è condizionato al "no" all’uso dei fondi Pnrr e di coesione per incrementare le armi all’Ucraina. Il Pse presenterà, sul punto, i suoi emendamenti, ma poi finirà per votare sì, se non passeranno (come è probabile), il Pd potrebbe astenersi o uscire dall’aula, sulla scia delle posizioni pacifiste della sinistra radicale europea e, pure, del M5s. Stabilito che il sostegno all’Ucraina non è in discussione, per Schlein, i riformisti interni, anche su questo, già arricciano, di molto, il naso.

Per tornare in Italia, alla botta post-ballottaggi, va detto che ieri è stato il giorno dell’orgoglio pride dei lettiani, punti sul vivo dal gioco del cerino. A ribollire è soprattutto la componente riformista del partito, ma lo scambio che ha fatto più rumore è quello dei lettiani che non hanno gradito valutazioni come quella del capogruppo al Senato, Francesco Boccia, luogotenente di prima fascia di Schlein che in un’intervista ha detto: "Le alleanze sono state fatte dal gruppo dirigente precedente". Constatazioni che sono suonate come accuse al segretario uscente, Enrico Letta. "Lo scaricabarile, vi prego, no – ha scritto su Twitter la sua portavoce, Monica Nardi – Enrico Letta le amministrative le ha stravinte e per 2 anni di seguito: 5-0 nel 2021 e vittoria ‘a valanga’ a giugno 2022. Poco dopo ha perso (male) le politiche. Ma non ha cercato alibi e non ha mai sparato contro nessuno del Pd".

Senza dire del fatto che Boccia era, a suo tempo, lettiano, i malumori nell’area riformista sono rimasti più che altro sottotraccia, ma aleggiano nell’aria. Il giorno dopo, le riflessioni guardano già al 2024. Il segnale è arrivato – è il ragionamento che fanno i riformisti in Transatlantico –, ma la vera sfida sarà quella delle Europee e fin là è meglio tenere i toni bassi, però qualcosa deve cambiare, la segretaria deve confrontarsi di più, sulle alleanze come sui temi di dibattito quotidiano".

Un messaggio in bottiglia a Schlein è arrivato con la firma di diversi esponenti (Fedeli, Gori, Chiti, Castagnetti e pure Bettini) alla petizione contro la maternità surrogata, cui la Schlein è favorevole, mentre sempre i cattolici organizzano seminari a porte chiuse e Delrio dovrebbe confluire in Base riformista per dare più forza all’area riformista. La quale ha chiesto la convocazione della Direzione dem, ma nega richieste di “rimpastini“ in segreteria.