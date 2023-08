L’italiana sparita a Marsiglia Quei 50 minuti su cui far luce "Un ultimo contatto, poi il nulla"

di Maurizio Burnacci

Meno di un’ora. Poco più di 50 minuti. Erika Bravi, da Marsiglia, alle 14.30 del 25 luglio, parla coi genitori a Forlì. Due, tre minuti. Non è una videochiamata, come di solito succede con mamma Rita e papà Zelio. Si sentono a voce. E le sue parole come sempre negli ultimi tempi si percepiscono stanche. Tormentate. Alle 15.30 Erika deve incontrarsi col figlio grande, 18 anni. Hanno un appuntamento per vedere un nuovo appartamento dato che il proprietario dell’attuale casa ha presentato lo sfratto. Mamma e figlio si accordano per il rendez vous alla fermata della metro. Ma qualcosa si mette tra loro.

Cosa? Chi? Qualcosa ferma il tempo di Erika e dei suoi cari. Lei scompare. Non va dal figlio. Non risponde a telefonate e messaggi. (La mattina dopo il telefono dà spento). Il figlio, terrorizzato, torna dal fratellino. Chiama i nonni in Italia. Allerta il padre, che abita a Marsiglia in un’altra abitazione dopo la separazione dalla moglie. Tre giorni dopo l’uomo coi due figli s’imbarca su una nave, guada il Mediterraneo e approda in Marocco, sua patria d’origine. E Erika? Su di lei il buio persiste. Mamma Rita da Forlì non fa ipotesi: "Voglio solo riabbracciarla". Ok, ma quale vita ha preceduto l’imbuto di tempo in cui Erika al momento s’è incagliata?La donna conosce il futuro marito a Forlì a metà degli anni Dieci. Si sposano. Nasce il primo figlio. E poi il secondo. L’uomo però preferisce emigrare in Francia. A Marsiglia. Dove ha dei parenti. Proliferano i problemi. Erika fa la cameriera. Lui? Non si sa. Quindi, il divorzio. "Il suo ex non le ha mai dato un euro di alimenti", ammette papà Zelio.

I genitori, su imbeccata del Centro Donna di Forlì, dopo la scomparsa di Erika contattano il ‘Comitato scientifico ricerca scomparsi’. Che immediatamente allerta la polizia di Marsiglia. Viene firmata la denuncia. "La gendarmeria francese ci dice solo che le indagini sono in corso, ma noi in parallelo facciamo le nostre" precisa Maria Gaia Pensieri, presidente del Comitato. Chi è l’ultima persona ad aver visto Erika? "Ecco questo è un punto che vogliamo chiarire al più presto" rimarca Pensieri. Un loro detective di Marsiglia sta lavorando per far combaciare i pezzi del mosaico. C’è un collega di Erika che negli ultimi tempi ha intrapreso con lei un rapporto preferenziale. Stanno insieme? Non sembra. Ma lui la aiutava. Le stava vicino nei momenti di sconforto (e negli ultimi mesi ce n’erano tanti). "Erika lavorava molto per fare andare avanti la famiglia – dice mamma Rita –. Noi la aiutavamo. Concretamente. Ma per lei era dura".

E dire che Erika, sia pure sotto pressione, sia pure col perenne magone per l’esistenza sempre più colma d’amarezza, non ci ha messo un secondo a dire basta col matrimonio quando il marito le ha messo le mani adosso, un anno fa. S’è presa un appartamento da sola. Ha cambiato lavoro ed è andata avanti. Coi suoi due figli. E adesso, quindi, cos’è che è successo? Era minacciata? Da chi? Perché?

"Non lasceremo nulla di intentato", assicura Maria Gaia Pensieri. Il ’Comitato scientifico persone scomparse’, organizzazione di volontariato, offre supporto tecnico-investigativo alle famiglie. "Abbiamo già una pista buona che potrebbe offrirci ottime informazioni". Intanto però i dubbi sull’ex marito di Erika permangono: "Il viaggio in Marocco coi figli era programmnato, ma non era il caso di rinviarlo?" si chiede mamma Rita.

"Sappiamo che l’uomo è in un paesino a sud di Casablanca. Vogliamo capire anche come stanno vivendo queste ore i figli di Erika", sottolinea Maria Gaia Pensieri. La preoccupazione è un sentore potente da parte di tutti in questa trama. Maria Gaia lo confessa: "Erika era stremata, è vero. Ma non aveva mai dato segnali d’un evento come questo. Anche perché era convinta che entro un anno sarebbe tornata in Italia, dopo la fine delle medie del figlio piccolo". "Erika non avrebbe mai, volontariamente, lasciato i suoi figli", conclude, perentoria, mamma Rita. Che angosciante noir marsiglese, la storia di Erika.