L’italiana del Louvre "Le idee e le persone devono potersi muovere L’arte è una realtà aperta"

di Stefano

Marchetti

Più di vent’anni fa Roberta Serra ‘guardava’ le Due Torri. Oggi invece nel suo panorama ‘vede’ la Tour Eiffel. Bolognese, 48 anni, da più di due decenni è ricercatrice al Cabinet des Dessins, il dipartimento di Arti grafiche dell’immenso museo del Louvre di Parigi: proprio lo scorso anno ha curato la bellissima mostra sui disegni bolognesi del Cinquecento, allestita alla Rotonda Sully, sotto la celebre piramide. "E in tutti questi anni non mi sono mai sentita straniera, anzi l’ambiente della storia dell’arte è di per sé aperto agli scambi, al confronto fra culture e tradizioni, alle relazioni di studio. Non c’è motivo per creare barriere", racconta.

Dottoressa Serra, come è arrivata al Louvre?

"Il primo approccio avvenne nel 2001 grazie a uno stage. Per la mia tesi di laurea all’Università di Bologna avevo già studiato a lungo le raccolte del Gabinetto dei disegni della Pinacoteca di via Belle Arti, dove mi aveva accolto la direttrice Marzia Faietti. Quando a Bologna si decise di organizzare una mostra di disegni dalle collezioni del Louvre, mi affidarono un periodo a Parigi per curare le relazioni fra le due istituzioni culturale. Fu un’esperienza molto importante per me".

E che cosa avvenne?

"Dopo la mostra mi trattenni a Parigi per un progetto di catalogazione e ottenni un primo contratto, poi vari incarichi, finché ho partecipato al concorso e sono entrata al Louvre come ricercatrice. Ho sempre lavorato con colleghi di tante nazioni: anzi, per otto anni il direttore del dipartimento di Arti grafiche del Louvre è stato proprio un olandese, il professor Carel Van Tuyll, già chief curator al Teylers Museum di Haarlem. Ci siamo sempre trovati benissimo per la sua cultura, la sua capacità relazionale e, aggiungo io, anche per il suo perfetto italiano".

Le idee si muovono e con loro anche le persone?

"Ma certo. Al nostro dipartimento, per esempio, accogliamo in stage studenti di tante nazioni, francesi, tedeschi, spagnoli e naturalmente anche italiani, proprio come accadde a me vent’anni fa. Il mio lavoro mi ha portato a conoscere, tra gli altri, due giovani studiose, un’italiana e una tedesca, che oggi sono al Kupferstich-Kabinett, il dipartimento di disegni e stampe al castello di Dresda: è molto importante avere relazioni fra musei, anche per scambiarsi pareri su attribuzioni di disegni, spesso anonimi. Fra le mie care amiche c’è una storica dell’arte italiana, Ketty Gottardo, che ha lavorato al Victoria & Albert Museum di Londra, poi si è spostata al Paul Getty Museum di Los Angeles e oggi è di nuovo a Londra, curatrice dei disegni alla Courtauld Gallery".

È così nel resto del mondo?

"Personalmente sono stata a New York, a Vienna e in importanti musei di tante nazioni, e ovunque ho trovato staff internazionali. Nel 2019, per la grande mostra su Giulio Romano a Mantova, ho lavorato fianco a fianco con Peter Assmann, austriaco, che allora era direttore di Palazzo Ducale: un’esperienza assolutamente positiva. Le opere d’arte non sono soltanto in un posto e noi possiamo e dobbiamo studiarle dappertutto, e con tutto il mondo".

Che cosa significa per lei lavorare al Louvre?

"Non c’è giorno in cui non provi gioia. Perché entro qui, mi guardo attorno e dico ‘che meraviglia!’. Il Louvre è un luogo speciale dove davvero ci si sente nell’abbraccio dell’arte".

Parigi è diventata la sua nuova città...

"Sì, fin dai primi tempi mi ci sono trovata bene per il suo cosmopolitismo, la libertà che vi si respira, l’ampiezza dell’offerta culturale. Ho sposato un parigino, ma ovviamente l’Italia è sempre nel mio cuore, e in casa si parla anche bolognese. E da Bologna sono appena tornata: a Ferragosto è bello ritrovarsi tutti insieme".