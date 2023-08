L’Italia di Santoro "Vi presento la mia lista che dice no alla guerra" L’esordio nella Versilia vip

di Pietro Mecarozzi

(Lucca)

Nel salotto buono della Versilia è stata posta la prima pietra della lista pacifista di Michele Santoro. Al Versiliana Festival a Marina di Pietrasanta, in un trionfo di lino e monili preziosi, il giornalista ed ex europarlamentare ha dettato i contorni di una proposta politica che vuole dare "rappresentanza a tutti i pacifisti che per ora non ce l’hanno", magari già alle prossime elezioni europee del 2024. Ma non chiamatelo partito, né tantomeno movimento. Per la nuova creatura – che si presenta con un arcobaleno come logo – è ancora troppo presto per vestire una definizione precisa, e l’obiettivo dei fondatori è anche quello di non ripetere il flop dell’omonima aggregazione che vide Verdi, Rifondazione comunista e Pdci presentarsi alle Politiche del 2008, quando non superò la soglia del 3%.

I ‘pacifisti’ toscani, comunque, hanno risposto presente. In tanti infatti sono accorsi all’evento organizzato dal conduttore insieme all’intellettuale ed ex senatore Raniero La Valle, la scrittrice Ginevra Bompiani e l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Chi con ancora il costume addosso, chi vestito di tutto punto, il possibile elettorato al quale Santoro ha fatto appello è composto da molti anziani e pochi giovani.

Ai polsi brillano Rolex, al petto collane di perle. È un battesimo borghese, e un primo messaggio agli eventuali alleati (e avversari) politici. Che al momento, però, sembrano non esserci. "Siamo ancora in una fase di dialogo – spiega de Magistris, che ha aderito senza pensarci troppo al progetto –, cerchiamo un confronto con la popolazione e stiamo valutando il nostro futuro".

Il condizionale è d’obbligo per tutta la serata. Anche perché "il nostro è un test – chiosa Santoro –, vediamo quali reazioni determinerà". La Versiliana è un punto di partenza che vuole mettere al centro la pace, cosa che "i due governi che si sono susseguiti non hanno fatto", continua. Un contenitore in cui potrebbero trovare spazio anche pezzi di M5s e dissidenti della sinistra: "Io non sono contro il Pd o i Cinquestelle o contro chiunque altro – aggiunge il giornalista –. Sono per la pace, la terra, l’uguaglianza e la non violenza. E il nostro vuole essere un appello per rendere visibile il popolo del no alle armi".

Provocazione o nuova avventura? Difficile da dire, anche se il termometro delle reazioni tra il pubblico dà risposte positive. "Il governo sta facendo di tutto per alimentare la guerra in Ucraina", tuona una signora. A cui fa eco il marito: "Manca un partito come questo nel panorama italiano, ormai in balia di una classe dirigente impreparata".

A esordire è Raniero La Valle. In lontananza la musica dance della movida versiliese squarcia il silenzio della pinetina che ospita l’incontro. "Abbiamo un sogno: la pace. E affinché questo sogno si avveri – spiega – facciamo appello a chi è al potere, vorremmo una stanza dei bottoni più aperta e trasparente". Più diretto, invece, Santoro: "Non riesco ad avere fiducia nei partiti attuali, per questo chi crede veramente nella pace dovrebbe battersi perché la sua organizzazione agisca di conseguenza, senza trattare come un nemico chi ha gli stessi obiettivi ma non ha in tasca la stessa tessera".

Gli applausi non mancano, le domande rimbalzano di bocca in bocca. Buona la prima per l’embrionale progetto di Santoro, in attesa dell’assemblea aperta a tutti, programmata per il prossimo 30 settembre, che ne sancirà il futuro.