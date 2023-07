L’Italia brucia ancora Incendi nelle discariche Ora è allarme diossina

ROMA

Nella calda estate del 2023 – giugno e luglio sono i più torridi registrati – ci mancava pure la diossina, che si è certamente sprigionata nell’incendio a due delle vasche della discarica di Bellolampo, durante l’assedio dei roghi a Palermo nei giorni scorsi: anche se il governatore Schifani dice di non saperne nulla, l’Arpa Sicilia l’ha trovata a concentrazione piuttosto elevata in un punto di campionamento. È stato di 939 fentogrammi (un’unità di misura ancora più piccola di un miliardesimo di grammo) per metro cubo il valore di diossine e furani nell’aria a seguito del rogo a Bellolampo. Il dato è di oltre 9 volte superiore a quello che è mediamente presente nei centri abitati. "Il problema non è l’inquinamento dell’aria – ha detto il capo della Protezione Civile siciliana, Salvatore Cocina – ma che la diossina si è depositata nei terreni circostanti, e quindi potrebbe entrare nel ciclo alimentare attraverso colture e il atte da mucche che pascolano in quella zona".

Il comune di Palermo ha così deciso o misure precauzionali da adottarsi in un raggio di 4 chilometri dalla discarica : controlli sugli allevamenti, lavaggio dei prodotti ortofrutticoli della zona e il lavaggio delle strade. Ma potrebbe non essere il solo caso.

Si teme che diossina possa essere stata emessa anche in incendio ad un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, vicino all’aeroporto romano di Ciampino. L’incendio si è sviluppato in mattinata nell’impianto di stoccaggio e trasferimento rifiuti di via Appia Nuova, quando un’alta colonna di fumo ha cominciato a propagarsi su Ciampino e nella zona di Roma Sud ed è rimasta visibile per tutto il giorno dai Castelli fino a Roma centro. Vista anche l’area dell’incendio e il volume del materiale in fiamme, per spegnerla completamente saranno necessari un paio di giorni. La speranza è che non si sia liberata diossina. "Si tratta di un sito di rifiuti non pericolosi – ha tenuto a precisare il sindaco di Ciampino, Emanuela Colella – Il rogo ha riguardato materiale di risulta e non rifiuti tossici". Timore per la salute dei cittadini è stato invece espresso dalla Cgil di Roma sud. "La domanda è più che lecita, guardando il cielo diventare sempre più nero: restano ’non pericolosi’ per l’ambiente e per la salute quando prendono fuoco?", si chiede il sindacato. Sul posto sono arrivati anche i tecnici di Asl e Arpa Lazio, i quali stanno installando un rilevatore della qualità dell’aria, i cui primi risultati saranno disponibili oggi.

La situazione incendi al sud – solo in Sicilia, 400 in 3 giorni – così come le supercelle temporalesche al nord sono stati favoriti dalla crisi climatica. Ma al di là delle parole, gli Stati continuano a non trovare un accordo per combattere il fenomeno al ritmo che servirebbe. I ministri dell’Ambiente del G20, riuniti venerdì in India, non sono riusciti a raggiungere un accordo più ambizioso sulla riduzione dei gas serra. "Non siamo in grado di raggiungere un accordo sul limite delle emissioni entro il 2025, sono molto deluso" ha detto il ministro per la Transizione ecologica francese Christophe Bechu. "Ci è stato chiesto di fare scelte coraggiose, di mostrare impegno e leadership – ha detto il commissario europeo per l’Ambiente, Virginijus Sinkevicius – ma non siamo riusciti a raggiungere questi obiettivi. Alcune delegazioni hanno persino cercato di venir meno ai precedenti impegni sul clima. Non possiamo lasciare che il minimo comune denominatore o i ristretti interessi nazionali ci governino. Lascio Chennai deluso". Molte parole, pochi fatti.

Alessandro Farruggia