L’israeliano Grossman e il palestinese Taha:: "L’odio va seppellito in una fossa profonda"

"È una vita che io mi dedico a cercare di trovare la pace tra israeliani e palestinesi, è una vita che mi dedico al tentativo di far sì che entrambi abbiano una casa. Eravamo arrivati quasi vicini a questo traguardo". Con queste parole e con la tristezza nel cuore lo scrittore israeliano David Grossman è intervenuto ieri nel corso dell’evento ‘Re-Imagine Peace: a light ahead’, messo in piedi a Palazzo Vecchio a Firenze, da un’idea della cantante israeliana Noa e della sindaca Sara Funaro, per aprire un dialogo tra due popoli in eterno conflitto. "Poi due anni fa è arrivato l’orrendo giorno del 7 ottobre: ha soffocato i nostri sogni, i nostri desideri di avere una casa in questo mondo – ha continuato Grossman – per un popolo che non si è mai sentito a casa ovunque si trovasse a vivere. Una casa non sono quattro mura, è una nostalgia, un desiderio costante. Senza casa sei solo, isolato".

"Noi abbiamo il compito di seminare la speranza – gli ha fatto eco lo scrittore palestinese Muhammad Ali Taha – Quello che dobbiamo fare io e te David è scavare una fossa profondissima, dover poter seppellire l’odio che si è accumulato in questi anni di guerra e su cui a piantare rose di speranza per il futuro".