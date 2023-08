L’ironia social del premier albanese Rama "Le navi dei turisti italiani come la Vlora"

Dall’esodo dei migranti al controesodo dei turisti. Il premier albanese Edi Rama ironizza sul boom dei vacanzieri italiani nel Paese balcanico utilizzando la – dolorosa – storia di fuga della nave Vlora, proprio all’indomani del 32esimo anniversario di quello sbarco di circa 20.000 albanesi a Bari: una ondata di uomini, donne e bambini stanchi, affamati e sofferenti le cui immagini sono divenute simbolo del dramma delle migrazioni. L’ironia del premier albanese viaggia sui social, in un post sui suoi canali ufficiali con le foto di quel mercantile che 32 anni fa fece tappa a Durazzo e fu preso d’assalto dalla folla nel porto. Cosa che costrinse il comandante a ripartire per dirigersi verso la Puglia. Sulle foto, due didascalie in italiano: prima ‘Albanesi partono per l’Italia, 1991’ e poi ‘Italiani partono in ferie per l’Albania 2023’. Ma è polemica.