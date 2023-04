L’Iran non indietreggia "Resta l’obbligo del velo"

L’Iran non cede sull’obbligo di velo per le donne. "Non c’è stato e non ci sarà alcun ritiro o tolleranza", ha tuonato il ministero dell’Interno dopo le proteste di migliaia di persone contro il governo. Il velo obbligatorio è "uno dei fondamenti della civiltà della nazione", ha ribadito il ministero. E a pochi giorni dall’inizio del Ramadan, il mese sacro per l’Islam, durante il quale in Iran è vietato per legge bere o mangiare in pubblico durante il giorno, decine di ristoranti e locali sono stati chiusi.