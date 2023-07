L’ira degli Orlandi sul Vaticano "Si cerca una verità di comodo Lo zio non c’entra col rapimento"

di Giulia Prosperetti

La ‘pista familiare’ in passato era stata già battuta senza successo e le ‘rivelazioni’ su un presunto coinvolgimento di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela Orlandi, nella scomparsa della ragazza non hanno fondamento. All’indomani del servizio del tg di La7, la famiglia Orlandi convoca i giornalisti alla Stampa estera, a Roma, e smonta, punto per punto, l’ipotesi sostenuta dal telegiornale diretto da Enrico Mentana. Nessuna svolta nel caso, nessun documento ‘segreto’ ma – spiegano Pietro e Natalina Orlandi, il fratello e la sorella di Emanuela – solo informazioni delicate che gli inquirenti conoscevano perfettamente.

Gli Orlandi sono, infatti, certi che Meneguzzi il 22 giugno 1983 non fosse a Roma ma, con la famiglia, in vacanza tra Spedino e Torano. "La sera della scomparsa di Emanuela, nostro padre telefonò per primo proprio allo zio, al telefono fisso della casa nel Reatino" afferma Pietro commentando la somiglianza, evidenziata nel servizio di La 7, tra suo zio e l’identikit dell’uomo che incontrò Emanuela alla sua uscita dalla scuola di musica nel centro di Roma. "Escludiamo, inoltre, – ribadiscono Pietro e Natalina – che lo zio possa aver fatto lo stesso tipo di avances a Emanuela che, tra l’altro, all’epoca era minorenne". "La cosa era a conoscenza di noi tutti da anni: erano queste le carte impolverate portate in procura dal Vaticano? Si è fatta macelleria della vita delle persone – afferma Laura Sgrò, avvocato della famiglia Orlandi –. Sono stati raccontati fatti privatissimi di Natalina Orlandi, la sua vita è stata messa in piazza senza diritto di replica. Dal tg di La 7 neanche una telefonata".

Tutto nasce da un carteggio tra il segretario di Stato vaticano Agostino Casaroli e il consigliere spirituale della famiglia Orlandi, un sacerdote sudamericano poi nominato vescovo e inviato in Colombia da Giovanni Paolo II. È al suo padre spirituale che nel 1978 Natalina, allora 21enne, in confessione racconta delle "avances" ricevute dallo zio 50enne. Informazioni che – per ragioni che gli Orlandi oggi non si spiegano – il sacerdote decide di condividere con Casaroli. "Nel ’78 lavoravo insieme a mio zio alla Camera dove ero entrata vincendo un concorso. Ero adulta ma forse un po’ ingenua e mi è capitato di ricevere da lui avances verbali, magari un regalino, qualche apprezzamento: ma quando feci capire che non c’era nessuna possibilità è finito tutto lì – spiega Natalina –. Il tutto è durato un mese, uno scivolone di un uomo 50enne, sarà stato il caldo estivo. Ma è una cosa che a mio padre non avrei mai raccontato. L’ho detto solo al mio fidanzato Andrea, oggi mio marito, e in confessione". Sul volto della sorella di Emanuela ora c’è solo dispiacere e delusione.

"Della mia vita messa in piazza non mi interessa ma la moglie 90enne di mio zio (Lucia Orlandi ndr) e i suoi figli, i miei cugini con cui condividiamo tutto, non sapevano niente e questo mi dispiace – si sfoga Natalina –. È stato triste e imbarazzante. A mio cugino tremava la voce, era preoccupato per la madre". Dopo la scomparsa di Emanuela il primo a chiedere conto a Natalina delle avances dello zio è stato nel 1983, il magistrato Domenico Sica.

Poi nel 2017 Natalina viene convocata "da sola" da monsignor Angelo Becciu, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato della Santa Sede: "Noi abbiamo carte che la riguardano, se diamo la documentazione dobbiamo divulgare anche questa storia mi disse – ricorda la donna –. L’ho vista come una forma di ricatto ma ho detto che per me andava bene". Per Pietro Orlandi dietro alla fuga di notizie ci sono Alessandro Diddi, promotore di giustizia vaticano, e il procuratore Francesco Lo Voi. "Un tentativo da parte del Vaticano – secondo il fratello di Emanuela – di scaricare qualunque responsabilità sulla famiglia per bloccare la Commissione parlamentare d’inchiesta".