L’inviato de ’Le Iene’:: "Respinto dal Marocco"

Con un post su Instagram l’inviato de ’Le Iene’ Luigi Pelazza (foto) racconta che gli è stato vietato l’ingresso in Marocco per un servizio sulla prostituzione minorile a Marrakech nel 2016. "Ho postato – spiega Pelazza – un video dicendo che mi stavo imbarcando per Tangeri per una vacanza. Ma sulla nave mi hanno vietato l’ingresso: sono in una black list. Dovrò fare una lettera di scuse al re del Marocco, ma rivendicherò anche il motivo che mi ha portato in Marocco a girare quel pezzo".