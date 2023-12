L’inverno di Messner: "La realtà? Ormai sono alla fine". Poi rilancia: ho ancora progetti

Il tono è quello ammirato e un po’ nostalgico di chi è abituato a toccare la vetta e giudicare il percorso da lì, a un passo dal cielo. Così Reinhold Messner, 79 anni, usa i suoi profili social per lanciare una frase, anzi un sospiro, che ha allarmato tutti i suoi estimatori: "Sono arrivato alla fine – ha scritto – e questa è la realtà". La foto, ovviamente, è quella dell’alpinista che scruta l’orizzonte, ma le sue amate montagne una volta tanto sono sullo sfondo, e lui le scruta da una piccola barca in mezzo a un lago. "Me ne vado con la coscienza pulita – continua lo scalatore, forse riferendosi alle tante polemiche, anche recenti, che lo hanno visto passivo protagonista, nel tentativo di mettere in dubbio alcune sue imprese –. Ma vado via sapendo di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello. Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine".

Impossibile tenere a freno, da quel momento in poi, i tanti commenti sul suo stato di salute, da parte di followers, amici ed estimatori. Ma non c’è nulla da svelare in quelle sue parole, come ha spiegato lui stesso, come riporta il Corriere del Trentino che lo ha contattato telefonicamente: "Sto bene, ma sto arrivando alla fine e accetto questo fatto. Non chiudo gli occhi davanti ai fatti reali. Questo però non significa che io non abbia idee e progetti". Semplicemente "non ho più vent’anni e neanche sessant’anni".

Ma la voglia di esplorare, appunto, non si è mai placata. Tant’è che, quasi a correggere il tiro e placare le preoccupazioni, arriva qualche ora dopo un nuovo post, in cui è protagonista la sua tenda sulla neve, in alta quota. "L’esperienza che hai nella natura selvaggia – scrive non ha prezzo. Proprio perché è selvaggia e pericolosa, l’esperienza e la sensazione sono così intense. La natura non può essere resa sicura". E tra gli hashtag, ci sono #motivazione e #avventura. Insomma Messner non si ferma. Rilancia.

Alberto Pieri