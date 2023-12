L’invasione di Gaza. Gli Usa bocciano il cessate il fuoco. Video choc di Hamas

di Lorenzo Bianchi

A Gaza è arrivata la fase numero due dell’offensiva. "I soldati della 98esima Divisione – ha spiegato il portavoce delle Forze Israeliane di Difesa (in sigla inglese Idf) Daniel Hagari – continuano a combattere nell’area di Khan Younis, una delle roccaforti principali di Hamas. I soldati hanno anche fatto irruzione nella postazione militare del Battaglione Deir al-Balah". Per due ore nella notte Khan Younis è stata colpita. L’intelligence israeliana sembra convinta che si siano rifugiati in quella zona sia Yahiya Sinwar, il capo politico di Hamas a Gaza, sia Mohammed Deif, numero uno del braccio armato degli integralisti islamici. Sia Sinwar sia Deif sono originari di Khan Younis.

La foto dei 120 maschi palestinesi in età compatibile con la partecipazione ad azioni violente seduti sui talloni dopo la cattura lungo una strada, potrebbe indicare un cambio di strategia. Secondo la Cnn alcuni di loro sarebbero civili. Il 6 dicembre Hamas aveva sparato razzi da una "zona umanitaria". Il controllo persona per persona è diventato una necessità.

Hamas ha esibito in un video il cadavere di un soldato che l’esercito israeliano avrebbe voluto liberare con un blitz fallito ieri mattina. Il filmato, che dura poco meno di due minuti, mostra nella prima parte il militare rapito mentre parla in camera, illeso: "Mi chiamo Saar Baruch, ho 24 anni e sono del kibbutz Beeri. Dal 7 ottobre sono ostaggio a Gaza. Voglio tornare a casa", dice. Poi le immagini proseguono con quelle che a dire di Hamas sono le conseguenze del tentato blitz e si chiudono con il cadavere del soldato.

L’Idf ha confermato due feriti gravi nell’azione. Nella Striscia un raid ha spezzato la vita di Refaat Alareer, 44 anni, accademico e poeta palestinese. "Se dovessi morire... che questo porti speranza, che questo sia un racconto". Le parole sono l’inizio e la fine di una sua lirica diventata virale pochi giorni dopo il via all’ offensiva di terra a Gaza.

I soldati israeliani caduti dall’inizio dell’invasione della Striscia sono ora 93. Nel nord hanno perso la vita altri due carristi. Fra le vittime c’è anche Gal Eisenkot, 25 anni, riservista, figlio di Gadi, ex capo di Stato maggiore e attuale membro del Consiglio di guerra. L’esplosione di un imbocco di galleria lo ha investito in pieno.

In questo scenario di morte un nuovo scandalo ha coinvolto il premier Benjamin Netanyahu. Al figlio Yair, secondo il quotidiano liberal Haaretz, è stato consegnato un passaporto diplomatico al quale non avrebbe avuto diritto, perché ha 32 anni e non 18, come prevede la legge. Nelle settimane scorse la stampa si era chiesta perché fosse rimasto negli Stati Uniti, Paese che lo ospitava da mesi, e non fosse rientrato in Israele. In una conferenza stampa il premier aveva spiegato che stava organizzando raccolte di fondi. Nel frattempo Yair Netanyahu è tornato in patria. Ora si è offerto volontario per ‘Hatzolà’, un’associazione religiosa di assistenza. Ieri per l’ennesima volta il padre ha promesso che sradicherà Hamas dall’enclave senza coinvolgere l’Autorità Nazionale Palestinese. Nella stessa giornata nel centro del Paese hanno suonato per due volte le sirene di allarme per i razzi lanciati da Gaza. Due israeliani inseriti nell’elenco dei sequestrati da Hamas il 7 ottobre in realtà sono morti. Dror Kaplan, fu freddato assieme alla moglie nel kibbutz Be’eri. Eitan Levy, 53 anni, arrivò con il suo taxi a Be’eri mentre Hamas seminava sangue.

John Kirby, portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, ha dichiarato ai giornalisti che "non è vicina un’altra pausa umanitaria a Gaza". Gli ostaggi sarebbero ora 137. Ieri sono entrati nella Striscia 70 camion di aiuti, meno della metà di quelli che arrivavano durante la tregua appena conclusa. Le vittime palestinesi contate da Hamas sarebbero 17.847. Il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto un cessate il fuoco "immediato". "Gli occhi del mondo e la storia – ha argomentato – ci guardano. È tempo di agire".