L’intrigo Nazionale Mancini sceicco d’Arabia Spalletti è già pronto, ma l’Italia deve pagare

di Giuseppe

Tassi

Il giallo dell’estate è servito. L’addio di Mancini alla nazionale, i petrodollari arabi per lusingare l’ex ct e la clausola rescissoria che vincola Spalletti al Napoli (anche se l’annuncio del prossimo commissario tecnico azzurro dovrebbe arrivare domani). Ecco gli elementi di una storia intricata, che pesa sul futuro del calcio azzurro.

Una trama da sciogliere in fretta, perché a inizio settembre l’Italia del pallone dovrà giocare il doppio confronto con Macedonia del Nord e Ucraina, che vale l’accesso agli Europei 2024.

Proprio il peso specifico di queste partite e la loro forte componente emotiva avrebbero spinto Mancini alle dimissioni. Nel contratto che legava l’ex ct alla Federcalcio fino al 2026 era inclusa una clausola che prevedeva l’esonero in caso di mancata qualificazione. Insomma c’era il forte rischio che il trionfatore di Wembley 2021 finisse defenestrato davanti a una bocciatura, magari per mano di quella Macedonia che già ci aveva imprevedibilmente battuti nello spareggio per i Mondiali 2022. In questo cono di ombre, anche la nomina di Buffon come dirigente accompagnatore e il possibile arrivo di Bonucci nello staff azzurro, mosse digerite a fatica, devono aver spinto Mancini a spedire la Pec dell’addio. Il tutto dopo una conversazione telefonica con Gravina, già punteggiata di dubbi e interrogativi. Solo così si può spiegare il brusco dietrofront del commissario tecnico, appena confermato coordinatore di tutte le nazionali azzurre.

E mentre i dubbi continuano, i giornali arabi scrivono che Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Con dettagli economici precisi: 60 milioni di ingaggio per tre stagioni per guadagnare la qualificazione ai mondiali 2026 e preparare il campo alla corsa dell’Arabia per l’organizzazione del mondiale 2030. A questo punto solo Mancini può sciogliere il dubbio. Dopo il buen retiro ferragostano dell’ex ct, sapremo se l’Arabia è solo una forte suggestione o uno scenario concreto di mercato.

Saranno giorni febbrili per il presidente federale Gravina, che dopo il voltafaccia di Mancini deve chiudere in fretta la pratica della successione. Tutte le piste portano a Luciano Spalletti, 64 anni, ex allenatore del Napoli delle meraviglie. Il tecnico avrebbe già dato il suo assenso al presidente, ben felice di cimentarsi in una nuova e stimolante avventura. Ma c’è un problema in più che complica l’ingaggio: la clausola rescissoria a da 3,2 milioni di euro da pagare a De Laurentiis per liberare il suo ex dipendente. La misura, pensata per evitare che Spalletti finisse a guidare un club concorrente in questa stagione, si applicherebbe anche alla nazionale. Un ostacolo economico in più sulla via del rinnovamento azzurro, che potrebbe essere smussato con una mediazione. Passando dall’azzurro napoletano a quello della nazionale, Spalletti farebbe comunque risparmiare a De Laurentiis i soldi del suo ingaggio. Forse una transazione è possibile e i tempi stretti aiuteranno a dare un nuovo ct all’Italia del pallone.

"Luciano Spalletti è un allenatore libero, può andare dove vuole, ma è tenuto a pagare", Mattia Grassani, avvocato ed esperto di diritto sportivo, prova a spiegare così la clausola firmata non più tardi di 45 giorni fa dall’ex tecnico azzurro con il Napoli per la rescissione del proprio contratto. "La clausola impegna il Napoli e Spalletti, nessun altro – spiega Grassani –. Poi non è vietato che un club o una federazione, interessati a ingaggiare l’allenatore, possano surrogarsi al tecnico, versando l’importo". Il problema, però, che dall’altra parte non c’è un club come il Tottenham o la Juventus, ma la Federazione gioco calcio italiana. "È l’atipicità di questa situazione, la scomodità. Questo è il primo caso in cui un allenatore che ha risolto il contratto col club, nonostante avesse ancora un altro anno, abbia un accordo come quello tra Spalletti e il Napoli, e dall’altra parte ci sia una federazione. Se ci fosse stato un’altra società sarebbe stato tutto più naturale, anche perché ci sono stati già casi in passato. Ma mai con una federazione".