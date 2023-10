L’integrazione è la priorità. E fa bene a tutti

Nitrosi

PapaFrancesco ha provato a dirlo: i migranti non vanno visti come un’emergenza. Non lo sono se oltre all’accoglienza si investono risorse e impegno nell’integrazione. La Germania tra il 2015 e il 2016 ha accolto oltre un milione di profughi, per lo più siriani. Non tutto è perfetto, ma in epoca Merkel, Berlino – che sicuramente ha altre capacità di spesa – ha investito oltre 80 miliardi di euro per gestire e integrare chi è arrivato. Oggi oltre il 45% dei migranti presenti in Germania lavora e l’impatto della loro presenza sul Pil è stato nettamente positivo.

Questo per dire che l’Italia deve decidere che cosa vuole essere: una piattaforma di sbarco e passaggio per disperati o un Paese che sa crescere? È una scelta importante che comporta anche un’ulteriore riflessione: il fenomeno migratorio può divenire anche un’opportunità di crescita economica e sociale. L’inserimento nel mondo del lavoro e nel ciclo degli studi di chi arriva nel nostro Paese, se ben gestito si trasforma in beneficio per la crescita comune, visto che le aziende spesso non trovano manodopera. Inoltre l’Italia soffre di un deficit demografico straordinario che le politiche per le famiglie – sicuramente necessarie e irrimandabili – non potranno arrestare da sole. È un dato di fatto. Cerchiamo allora esempi virtuosi di integrazione. A Parma, l’Unione industriali ha promosso un corso di lingua italiana per circa 300 giovani migranti ospiti dei centri di accoglienza straordinari della città. Non è beneficenza, ma visione del futuro. Gli imprenditori hanno detto chiaramente che l’obiettivo è garantire a questi giovani di maturare l’autonomia che permetterà loro di lavorare nelle aziende e quindi cooperare alla crescita della comunità. D’altronde in assenza di strumenti per integrarsi, si spingono schiere di sbandati nella zona d’ombra dell’economia illecita. Integrare è un investimento che fa bene a tutti.