L’insostenibile insicurezza delle nostre città

Viviana

Ponchia

Se vado a correre da sola al Valentino alle sei di un giorno di novembre devo accettare un piccolo rischio. Il buio, la nebbia, gli alberi: tutto magnifico, ma anche un po’ insidioso. Se attraverso di notte il centro di Medellin, per lungo tempo considerata la città più pericolosa al mondo con un picco di 30 omicidi al giorno nel 1991, significa che prima di partire non mi sono informata bene. E prelevare al bancomat nella zona a sud di California Avenue, a San Francisco, per quanto Turk Street, Olive Street e Taylor Street siano nel pieno di una volenterosa riqualificazione urbana, non fa di me un turista intelligente.

Lo sappiamo tutti che non è prudente andare a spasso nel bosco di sera. Ci piacerebbe, ma non si fa. Allora seguiamo le rotte consigliate, andiamo a correre in gruppo a mezzogiorno e se decidiamo di viaggiare da sole scegliamo Tokyo, il top della sicurezza.

E sicure ci sentiamo anche nelle nostre città nei luoghi dove in teoria a nessun mattoide verrebbe in mente di sfidare l’occhio di mille telecamere, le pattuglie di ronda, anche solo la prontezza di spirito di un passante. Per esempio le stazioni. Illuminate, protette, esplicite. Chi può avere paura delle stazioni? Casomai dei loro immediati dintorni, leggendari anfratti in cui chissà perché l’entropia si accanisce e c’è sempre un certo odore, un caos millenario ingovernabile. Invece la stazione è un tempio, pensate ai marmi della Centrale di Milano. Un luogo consacrato da cui si proiettano destinazioni sulla cosa apparentemente più retta e affidabile che ci sia: i binari. E invece no. Proprio in Centrale una ragazza di 30 anni in partenza per Parigi è stata stuprata in ascensore all’alba di giovedì. E qualche giorno prima un’altra aveva subito violenza sul Varese–Treviglio, che essendo un treno è diretta emanazione delle stazioni. Quindi, sempre in teoria, sicuro anche lui. Perché l’Orient Express è un caso a sé, pura immaginazione. O no?