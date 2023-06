L’insostenibile immobilità dell’Europa

Lorenzo

Castellani

La politica per l’immigrazione europea è una tela di Penelope, sembra non completarsi mai. Quella al largo delle coste greche è una delle più grandi tragedie umanitarie degli ultimi anni, eppure a Bruxelles si continua con strumenti leggeri, piani di azione bizantini, adesioni facoltative agli accordi per governare flussi, soccorsi e accoglienza. La realtà è che l’immigrazione spaventa tutti i governi perché l’aumento esponenziale degli arrivi nell’ultimo decennio ha mostrato la chiara volontà degli elettori europei di non volere confini incontrollati. Oggi sono tutti conservatori e nazionalisti sull’immigrazione, anche i governi di centrosinistra. Per questo gli accordi europei sono sempre al ribasso. Perché, ad esempio, non si rende obbligatoria l’accoglienza distribuita in tutti i Paesi Ue e non si sanziona chi non dovesse ottemperare? Su questo un’iniziativa politica è impossibile perché molti Paesi del nord e dell’est Europa ritengono che ciò che avviene nel Mediterraneo non sia un loro problema.

C’è poi il problema della politica estera. I flussi oramai provengono da diverse rotte, non soltanto quella nordafricana, e l’Unione è incapace di una politica estera autonoma. Si sta tutti sotto il ricatto turco nella gestione dei flussi, si soffre l’instabilità perenne e irrisolta della Libia che avvantaggia i trafficanti, le guerre in Sudan ed Etiopia che alimentano le partenze, l’autocrazia in Tunisia con cui è difficile negoziare. Il risultato è che ognuno fa per sé e a volte con interessi nazionali divergenti. Di questo passo serviranno anni e molti investimenti per giungere a migrazioni ordinate e regolari, ma soprattutto servirà molto realismo verso l’opinione pubblica sia a destra, dove si dovrà spiegare che i flussi migratori non si ridurranno con uno slogan, sia a sinistra, dove si dovrà realizzare che presidio dei confini dai trafficanti di esseri umani e politica estera sono necessari per evitare le tragedie.