Linkedin d’Oltretevere, così il Vaticano offre lavoro: esperti finanziari e traduttori i più ricercati

Roma, 27 ottobre 2023 – Pensi al Vaticano e ti viene in mente il Papa. Al massimo, San Pietro – non il santo, anche se la connessione in teoria dovrebbe essere automatica –, le code dei fedeli che vogliono entrare in basilica, gli zucchetti rossi e viola di cardinali e monsignori ad alternarsi sulla piazza teatro di udienze generali e processioni. Ma chi mai l’accosterebbe a una agenzia interinale? E invece due clic su vaticannews.va, il sito d’informazione della Santa Sede, e ci s’imbatte in una vera e propria bacheca di offerte di lavoro. Per lavorare dove? Ma in Vaticano e dove sennò, con tanto d’ufficio sul Cortile di San Damaso o, per i più fortunati, sul verde lussureggiante dei Giardini vaticani.

È quello che promette – panorama a parte – la nuova pagina online della Segreteria per l’economia, l’organismo della Curia romana voluto da papa Francesco per armonizzare le politiche di controllo della gestione economica della Santa Sede. ’Lavora con noi’ è il titolo dell’iniziativa che campeggia sul sito dove è possibile candidarsi per un impiego Oltretevere. Se fino a oggi il personale laico da assumere a vari livelli entro le mura leonine veniva scelto sulla base dei curricula inviati e disponibili – sono in 5mila al lavoro attualmente in Vaticano – da qualche giorno è possibile ’farsi avanti’ direttamente per un incarico rimasto scoperto.

"Verranno pubblicate sul sito tutte le informazioni relative ai posti vacanti e le caratteristiche richieste al candidato – spiega Luis Herrera, direttore delle Risorse umane della Santa Sede –. Chiunque sia interessato, potrà presentare attraverso il sito la propria candidatura. Capita di frequente che da parte di dicasteri e uffici arrivino richieste di personale con particolari specializzazioni, ad esempio linguistiche o tecniche, che non è semplice trovare. Grazie al nuovo sito si favorirà la comunicazione fra la domanda e l’offerta". Sarà comunque sempre possibile inviare il proprio curriculum, senza collegarlo a una posizione specifica, in attesa che se ne renda disponibile un’adeguata.

Per la verità al momento le ’sacre’ offerte di lavoro scarseggiano. Si contano sulle dita di una mano. È soprattutto nel campo immobiliare e finanziario che il Vaticano sta cercando figure professionali. Delle quattro posizioni aperte tre afferiscono a questi settori. Si tratta di un "risk manager operante in ambito finanziario eo immobiliare", un "addetto all’analisi e negoziazione titoli", e un "responsabile della compliance nel settore finanziario eo immobiliare". La quarta figura, invece, riguarda i media d’Oltretevere. Si cerca un redattore di madrelingua portoghese per un importante media vaticano, con contratto a tempo determinato di un anno, suscettibile di trasformarsi in indeterminato. L’impiego è full time e si richiede piena disponibilità su urgenze e turni. Per gli altri posti il rapporto è fin da subito a tempo indeterminato.

In generale ci si può candidare online senza limiti di genere o età; solo si presuppone una personale conformità ai principi della dottrina della Chiesa. Tradotto, astenersi mangiapreti e fedifraghi. Il salario? Né minimo, né faraonico... Nulla si dice, troppo profano.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui