L’inflazione frena a Roma: ministro Urso, dobbiamo fare di più

Cala di mezzo punto percentuale l’inflazione italiana a luglio. Una contrazione prevista, e anche lievemente più alta delle attese: 5,9% su base annua contro il 6% delle previsioni e in calo sul 6,4% del mese di giugno. Il punto è che, però, i consumatori non se ne accorgeranno. I prezzi, infatti, sono rimasti stabili e i rincari incidono ancora fortemente sui bilanci familiari.

In ogni caso, dicono gli analisti qualcosa si muove. Rallenta ad esempio la corsa al rialzo dei prezzi di beni alimentari, per la casa e la persona, che a luglio su base annua fanno registrare un +10,2%, sul +10,5% di giugno. "Dobbiamo e possiamo fare di più" ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ricordando come il protocollo anti-inflazione siglato con organizzazioni della distribuzione, artigiani, cooperative e Pmi, dispiegherà i suoi effetti dall’1 ottobre al 31 dicembre, attraverso "una sorta di calmiere in un paniere di prodotti di largo consumo". Secondo Luigi Scordamaglia di Filiera Italia, "l’unico modo per contrastare la riduzione del potere d’acquisto è far trovare un netto più alto in busta paga".

Poi, se Atene piange, Sparta non ride. Anche oltreoceano, infatti, dopo dodici mesi consecutivi di calo, a luglio l’inflazione è risalita al 3,2%, solo un punto sotto le attese. E basta questo a riaccendere nei mercati la speranza che a settembre la Fed farà un’altra pausa nei rialzi dei tassi, tenendo il costo del denaro fermo in attesa di capire se i prezzi hanno imboccato definitivamente la strada giusta.