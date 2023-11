L’inferno nella Striscia. Migliaia di disperati assaltano i magazzini. L’Onu: Gaza al collasso

Sacchi bianchi. Da una parte quelli pieni di farina, sulle spalle di chi corre fuori dai magazzini dell’Unrwa, dall’altra quelli stesi a terra: sopra, per coloro che è stato possibile identificare, un nome scritto col pennarello rosso; dentro i corpi di chi ha perso la vita negli ultimi bombardamenti. Giunta al 24° giorno di guerra, il terzo dall’inizio della "seconda fase" iniziata venerdì scorso con quella che è stata definita dai residenti "la più terrificante notte della storia", Gaza è al collasso. "Non abbiamo farina, non abbiamo aiuti, acqua, neanche i servizi igienici. Le nostre case sono distrutte. Nessuno si preoccupa di noi. Tutti i poteri internazionali sono contro di noi. Abbiamo bisogno di aiuto, non avremmo fatto questo se non ne avessimo avuto bisogno" spiega ad Al Jazeera Abdulrahman Al-Kilani, giovane sfollato palestinese, mentre dietro di lui si consuma il saccheggio del magazzino Unrwa di Khan Yunis.

Entrano ed escono di corsa, ognuno con un grande sacco di farina, qualcuno si è attrezzato con un carrello, altri li caricano sulle bici. Un bambino accenna un sorriso trascinando un sacco trasparente con diversi generi di prima necessità. "Migliaia di persone sono entrate in diversi magazzini e centri di distribuzione Unrwa nelle aree centrali e meridionali della Striscia, portando via farina di grano e altri generi di sopravvivenza di base" ha comunicato ieri l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. "È un segnale preoccupante che l’ordine civile stia iniziando a crollare – spiega il direttore degli affari di Gaza dell’Unrwa, Thomas White –. La gente ha paura, è frustrata e disperata. La tensione e la paura sono aggravate dal taglio delle linee telefoniche e di Internet. Si sentono soli, tagliati fuori dalle loro famiglie a Gaza e dal resto del mondo".

Alla base degli assalti c’è il massiccio sfollamento di persone dal nord al sud della Striscia imposto da Israele, che – come evidenziato dell’Unrwa – spingendo nella zona centinaia di migliaia di sfollati ha esercitato "un’enorme pressione" sulle comunità nella parte meridionale ma anche l’esito dei bombardamenti durante i quali Israele ha centrato anche negozi e supermercati aggravando la carenza di cibo. L’irruzione nei magazzini dell’Unrwa a Deir el-Balah, dove l’ente immagazzina le forniture dei convogli umanitari provenienti dall’Egitto, ha fatto scattare l’intervento la polizia di Hamas con numerosi arresti e il recupero di buona parte delle quantità saccheggiate che ha assicurato ai fornai la farina necessaria per produrre il pane. Ma, per evitare che la situazione degeneri ulteriormente, è necessario che arrivino al più presto gli aiuti annunciati. Oltre al cibo, c’è il problema dell’acqua. La situazione dovrebbe migliorare con la riapertura ieri da parte di Israele della seconda delle tre condotte idriche che riforniscono la Striscia di Gaza di acqua. Ma la fornitura totale di circa 28,5 milioni di litri al giorno rappresenta poco più della metà dei circa 49 milioni di litri al giorno concessi da Israele prima della guerra.

"Stamattina sono tornate le connessioni, non sappiamo quanto dureranno, ma la situazione è drammatica – ha raccontato ieri Giuditta Brattini, 65 anni, cooperante veronese di Gazzella Onlus, una dei 14 italiani bloccati nel campo Unrwa di Rafah –. I bombardamenti sono continui anche qui intorno a noi. Nei campi di raccolta dell’Unrwa la situazione è invivibile: c’è una diffusione importante di infezioni e i farmaci sono insufficienti. Ma soprattutto scarseggiano cibo e acqua. Tante famiglie sono fuori da questi centri e spingono per entrare. L’elettricità continua a mancare e gli ospedali operano in condizioni disperate".