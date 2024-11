L’inedito di Pino Daniele. Oggi allo stadio di Napoli

Pino Daniele è ‘on the road again’, come canta nel ritornello dell’inedito ‘Again’ che oggi arà presentato in anteprima allo stadio Maradona di Napoli, appena prima del calcio di inizio di Napoli-Roma. Il singolo, che apre le celebrazioni volute dalla famiglia per i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita del cantautore, è accompagnato da un videoclip dove si vede Pino al lavoro nel suo studio. Il video del brano da venerdì 29 novembre sarà in radio e in digitale.