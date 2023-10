Linea elettrica in tilt, caos treni a Roma . Ritardi di tre ore

Giornata di passione ieri per migliaia di passeggeri, a causa di un guasto elettrico occorso tra Roma-Tiburtina e Roma-Prenestina al passaggio di un treno. Inevitabili le ripercussioni - con ritardi, riprogrammazioni dei servizi e cancellazioni - che hanno riguardato anche la dorsale Milano-Napoli e la direttrice Verona-Venezia-Roma. Per il ripristino della linea si sono attivate da subito le squadre tecniche della Rfi che hanno lavorato tutto il giorno. L’impatto sul complesso delle tratte ferroviarie è stato importante, con ritardi compresi tra i 150 e i 350 minuti per i treni ad alta velocità; male anche le tratte FL1 e FL2 (Roma e Lazio), per le quali è stato necessario riprogrammare l’intero schema di servizio. Caos alla stazione Termini, dove per tutto il giorno è stato pressochè impossibile arrivare e partire. Trenitalia ha fatto sapere di aver disposto "in via del tutto eccezionale il rimborso integrale del biglietto per tutti i passeggeri" che oggi hanno viaggiato su treni "con ritardo superiore ai 60 minuti" a causa del guasto alla linea aerea verificatosi nel nodo di Roma.