"L’industria è cambiata Ma resta diffidenza verso i profili tecnici"

di Antonio Troise

"Abbiamo una grande difficoltà a trovare profili tecnici, non solo laureati, anche diplomati. E ho la sensazione netta che situazione stia peggiorando – spiega Maurizio Marchesini, vicepresidente nazionale di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese, a capo di un gruppo che è diventato il punto di riferimento della ’Packaging Valley’ emiliano-romagnola – Ma il problema è molto più ampio. C’è l’annosa diffidenza verso gli studi cosiddetti ‘Stem’, vale a dire quelle discipline tecniche che al momento sono trainanti per lo sviluppo economico. Ma c’è anche il grande nodo del calo demografico, che bisogna affrontare al più presto".

Quali possono essere le conseguenze di questo fenomeno per la nostra economia?

"Può sicuramente limitare la crescita. Noi siamo un Paese trasformatore, che ha bisogno di essere all’avanguardia nella ricerca, nella produzione, nella qualità. Senza le figure professionali adeguate, rischiamo di perdere la sfida. E poi, lo dico chiaramente, c’è anche un problema di remunerazione di questi ragazzi. Spesso troviamo figure professionalmente molto valide che preferiscono andare all’estero perché trovano condizioni migliori".

La classica delle fuga di cervelli?

"Si tratta spesso di giovani molto apprezzati quando vengono assunti in altri Paesi. Questo significa che il nostro sistema formativo non è tutto da buttare…".

Nel frattempo, la politica si occupa del salario minimo?

"È chiaramente una falsa pista. Ed è la dimostrazione che la Politica fa solo danni quando entra in settori che dovrebbero essere lasciati alla gestione delle parti sociali, come la contrattazione collettiva".

Che cosa non funziona nel nostro sistema formativo?

"Scontiamo la diffidenza culturale verso i profili Stem ma anche per quelle tecnologie che avranno uno sviluppo sempre più invasivo nelle nostre fabbriche. Penso ai big data e all’intelligenza artificiale".

Quale potrebbe essere, allora, una possibile ricetta?

"Convincere le famiglie, e soprattutto le mamme, che lavorare in fabbrica non è più come nel film Tempi moderni di Chaplin. Spesso, ancora oggi, se si fa un sondaggio, si scopre che se un figlio è particolarmente versato va al liceo classico, se è così e così, viene spedito allo scientifico, se non ha voglia di studiare, allora c’è l’istituto tecnico. Come a dire: consideriamo l’istruzione tecnica come qualcosa di inferiore. C’è poi il grande problema demografico che dobbiamo affrontare come hanno fatto altri Paesi. Non è vero che si tratta di una questione irrisolvibile".