L’incubo di una sedicenne: "Ti farò fare la fine di Giulia". Arrestato l’ex fidanzato

L’emulazione, insegnano gli psicologi forensi, è un rischio altissimo e gravissimo per reati di grande presa mediatica e così può accadere, come già è successo venerdì a Venezia, che un giovane lasciato dalla sua fidanzata la minacciasse ripetutamente con una frase che ha prostrato molto la ragazza e la sua famiglia: "Se non torni con me ti faccio fare la fine di Giulia". Adesso un 18enne della Val d’Aosta sta riflettendo sulle sue parole in una cella del carcere di Brissogne.

La minaccia di morte sarebbe stata l’ultima di una serie di vessazioni soprattutto psicologiche che l’appena maggiorenne avrebbe rivolto nei confronti della ragazza minorenne e studentessa. La loro relazione era iniziata quando anche il ragazzo era solo un adolescente, ma la sua natura violenta aveva presto creato problemi e quindi la ragazza ha deciso di lasciarlo. L’effetto è stato che lui, ormai maggiorenne, non ha sopportato l’abbandono e ha continuato nella sua pressione psicologica, pedinandola, minacciandola di farle del male attraverso una serie di messaggi, appostarsi fuori da scuola e alla fermata dell’autobus strattonandola. Comportamenti che hanno molto impaurito la ragazza. La frase finale non è stata altro che l’ultima tappa di una escalation sempre più surreale. Dopo avere sentito la ripetizione di quel "ti faccio fare la fine di quella là", la giovane ha confessato tutto alla mamma.

Lei e il marito si sono recati alla compagnia carabinieri di Aosta e hanno denunciato il ragazzo raccontando per filo e per segno la situazione. Una breve indagine condotta dai militari dell’Arma ha permesso di avere conferma dei fatti denunciati e con la testimonianza della ragazza si sono recati in procura dove il magistrato ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato rintracciato nella sua abitazione e portato dietro le sbarre.

Il fatto ha avuto una grande eco nella zona; i carabinieri hanno rivolto un appello soprattutto alle ragazze: "Dopo il clamore mediatico dell’omicidio di Giulia Cecchettin e in generale di un femminicidio, il rischio emulazione è dietro l’angolo, soprattutto in dinamiche di coppia già gravemente compromesse. Per questo, al minimo segnale, bisogna intervenire e prevenire eventuali tragedie. Ogni atteggiamento ritenuto anomalo – evidenziano infatti i militari dell’Arma – deve essere sempre segnalato sia dalla persona offesa e anche dalle persone che le sono vicine". Proprio ad Aosta in piazza Arco d’Augusto giovedì sera era apparso uno striscione – poi rimosso – di Casapound che recitava "Quale patriarcato. ‘Questo’ è il vostro uomo rieducato" riferendosi a Turetta e in reazione a una manifestazione a favore di Giulia che era terminata con una fiaccolata alla quale avevano partecipato centinaia di persone.

Riccardo Jannello