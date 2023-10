L’incubo 10 anni dopo

"Sono tornato indietro di dieci anni, assalito dallo sdegno e dal dolore per la morte di tanti altri innocenti". La tragedia di

Mestre riapre vecchie ferite a Giuseppe Bruno, infermiere che il 28 luglio 2013 perse entrambi i genitori, il papà di 60 anni e la madre di 56, nel bus precipitato dal Viadotto della Napoli-Canosa "Acqualonga", a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. In tutto in quella disgrazia si contarono 40 vittime: è stata la più grave tragedia autostradale italiana. Anche in quel caso il bus, impazzito per aver perso i freni, non venne fermato dalla barriera protettiva che finì sotto inchiesta da parte dell’autorità giudiziaria.