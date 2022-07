L’incontro tra Casellati e la speaker Pelosi: "Relazioni eccellenti"

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto Nancy Pelosi, speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, alla sua seconda visita in Senato dopo la partecipazione, nel 2021, alla riunione dei presidenti dei Parlamenti del G20 sotto presidenza italiana. L’incontro ha avuto inizio, a Palazzo Giustiniani, con la visita della Sala in cui, nel dicembre 1947, è stata firmata la Costituzione italiana. "Questo è uno dei luoghi simbolo della nostra libertà e democrazia, del sistema di valori che la Costituzione tutela e che non dobbiamo mai dare per scontati", ha dichiarato il presidente Casellati. Al centro del colloquio, le eccellenti relazioni bilaterali fra i due paesi e la situazione in Ucraina. "La presenza della speaker Pelosi a Roma, in un momento così carico di sfide per i sistemi democratici", ha aggiunto Casellati, "testimonia il profondo sentimento di amicizia che unisce da sempre il popolo americano e il popolo italiano. Anche un dialogo parlamentare stabile e intenso rappresenti una componente molto importante".