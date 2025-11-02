L’incidente di Bari . Soccorre automobilista. Travolto e ucciso

Il lavoro in tabaccheria e la palestra. E quel numero 101 orgogliosamente scritto nella biografia social per indicare il peso raggiunto con gli allenamenti che gli avevano permesso di modellare un corpo scultoreo. Un corpo che ieri mattina, intorno alle sei, è stato spazzato via da un’auto mentre stava soccorrendo un automobilista finito fuori strada sulla statale 16, all’altezza di Bari-Palese, dove una serie di curve sembrano rincorrersi.

È morto così Cosimo Magro, 25enne di Bitonto, nel Barese, un ragazzo che tutti chiamavano il "gigante buono". La sua giovane esistenza, in cui trovavano spazio l’amore per la famiglia, la fidanzata Alessia e gli amici, è finita all’improvviso. L’automobilista che lo ha travolto si fermato e ora, come da prassi, è indagato per omicidio stradale. Choccato e incredulo è rimasto a pochi passi dal corpo senza vita del 25enne. Magro stava tornando a casa con la fidanzata e gli amici che poi si sono abbracciati attorno al suo corpo senza vita. Un altro ragazzo della comitiva, sceso con lui dall’auto, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Poco prima di morire, pare che Cosimo stesse sistemando il triangolo che suggerisce di rallentare e prestare attenzione a chi sfreccia sulla strada.

Non ci ha pensato un attimo quando ha visto quell’auto quasi incastrata sul lato della carreggiata: è sceso e ha iniziato a ragionare su cosa fare. Poi, il tonfo. Gli agenti della polizia locale di Bari sono al lavoro da ieri per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente che ha bloccato la statale in direzione nord per quasi sei ore.